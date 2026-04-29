TISA租稅優惠 拚全民適用…彭金隆：與財部規劃不限職業別

金管會推動台灣個人投資儲蓄帳戶（TISA），正與財政部研商提供租稅優惠。立委建議將勞退自提導入TISA，金管會主委彭金隆昨（28）日表示，現正規劃不僅限於勞工，範圍會更廣、全民都可適用。

行政院長卓榮泰昨日率領各部會首長赴立法院備詢。民進黨立委沈發惠質詢提及，現行TISA沒有租稅優惠，若要擴大規模，可考慮將雇主提撥退休金及勞退自提機制導入TISA。

彭金隆答詢表示，勞退新制本就有自提，只是無法自選導入TISA，這部分只限勞工，但可助力退休金第三支柱建置。針對TISA租稅優惠，後續與財政部規劃內容是針對全民，不限職業別，範圍會更廣，盼民眾能全面適用改良的TISA制度。

彭金隆表示，尊重財政部租稅考量，過去卓揆已指示金管會、財政部研議租稅優惠，感謝財政部在過程中提供非常多專業見解，政府會儘快來做。

沈發惠建議，可從證交所、櫃買中心、公營事業等先推動導入TISA，帶動民間企業讓員工投入開設TISA帳戶。卓榮泰回應，如果法制上沒有疑義，雙方也都同意這個方式，往這個方向去做，確實可發揮帶頭作用。

金管會日前表示，已與財政部展開跨部會協商，溝通順暢，討論範圍不設限，無論是朝標準扣除額調整，或設立特別扣除額機制，均在評估之列，尚未設定單一方案或時程。

先前也曾傳出，較具共識方向是參考勞退自提6％免稅作法，自提時不計入年度綜所稅，不過由於TISA非勞退專戶，可享有的免稅額度不會像勞退自提那麼高。

國民黨立委廖先翔質詢則關注零股交易，彭金隆提到，台灣過去大多以千股為交易方式，零股交易時間已陸續縮短，讓撮合時間更有效率，避免價差。很多個股價值已高過百元、千元甚至萬元，零股金額也滿大，金管會盡量維持對所有投資人公平，因此正在優化制度。

對於立委關注零股是否開放金融槓桿、當沖，彭金隆說，台灣股市已達一定規模，金管會也責成交易所針對這部分繼續研究，並未完全否定，對所有制度都持開放態度。