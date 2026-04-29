快訊

MLB／鄧愷威首局挨長打失2分 太空人0：2落後

油市震撼…阿聯擬下月退出OPEC 逐步增產石油

聽新聞
0:00 / 0:00

股市熱 TISA吸引13萬戶參與

經濟日報／ 記者王奐敏／台北報導

台股等投資商品熱度提升，集保結算所設立的「臺灣個人投資儲蓄帳戶（TISA帳戶）」跟著火熱。統計去年6月底上線迄今不到十個月，累計參與人數已逾13萬戶、帳戶餘額達142億元，每月定期定額扣款金額逾7億元。

民眾參與日盛，TISA制度也吸引愈來愈多業者加入。統計目前已有25家投信發行41檔TISA級別基金；在銷售機構方面，有13家業者開辦TISA業務，銀行業者包括第一、彰化、兆豐、元大、玉山、中國信託，基金平台有基富通證券、好好證券、鉅亨投顧及中租投顧，券商有群益金鼎、兆豐、元大。一般認為，後續將有更多銀行與證券商加入。

今年來台股大漲，台股基金績效相當爭氣，民眾透過基金理財意願大幅提升。以基富通證券為例，第1季平台新增開戶近2萬戶，較去年同期成長超過二倍，整體申購金額較去年同期成長80%，尤其3月下旬以來，經常單日開戶數超過千戶，大幅超越以往，目前累計開戶人數已超過8萬戶，規模超過120億元，每月扣款金額超過5億元，其中有七成扣TISA級別，顯示在台股衝關40K之際，投資人也怕沒搭上這波多頭列車。

TISA級別基金成為民眾投資重要工具，主因定期定額資金門檻低，每月最低1,000元起即可投資。

台股 玉山 彰化

延伸閱讀

28歲上班族無腦存0050！3年滾出300萬…網狂讚：只要開始就不晚

台股基金成首購最愛！鉅亨買基金：「台股明星隊」緊扣上漲主線贏面大

台股熱 主動式ETF規模狂飆

統一投信晉級兆元投信 總資產管理規模三年增加300%

相關新聞

TISA租稅優惠 拚全民適用…彭金隆：與財部規劃不限職業別

金管會推動台灣個人投資儲蓄帳戶（TISA），正與財政部研商提供租稅優惠。立委建議將勞退自提導入TISA，金管會主委彭金隆昨（28）日表示，現正規劃不僅限於勞工，範圍會更廣、全民都可適用。

永豐金證券豐股務把關 股東會紀念品「豐」收不遺漏

今年邁入股東會紀念品數位化元年，永豐金證券助攻領紀念品數位服務，股民從補發股東會開會通知書、到改配息帳號全程無紙化，一鍵完成。

壽險可抵禦台幣升值3元

壽險業抗匯損能力直逼「28元關卡」。金管會統計，3月底外價金加計特別盈餘公積達9,111億元，可吸收新台幣升值3.34元；以28日收盤價31.518元換算，即便台幣升到28.178元，整體壽險業仍具備

國票金十大股東 五公股進榜

國票金將於5月29日進行董事選舉案，昨（28）日已公告最新十大股東名單，截至今年3月31日止，泛公股包括一銀、合庫銀、臺銀、台企銀、彰銀皆入列前十大股東；而原本去年為第十大股東的台產，今年則退出十大股

中信銀守護民眾 北市肯定

中信金控旗下子公司中信銀行忠孝分行24日發生搶案，所幸中信銀忠孝分行全體行員藉由日常嚴謹的訓練及臨危不亂的態度，加上警方的專業執法，短時間內成功化解危機，守護民眾安全有成，昨（28）日獲台北市政府表揚

2026年前二月外幣保單新契約保費 大增

外幣保單買氣明顯回溫。據金管會昨（28）日公布統計，2026年前二月外幣保單新契約保費收入1,037.5億元，年增54%，寫近四年同期新高，其中美元保單占比約九成，成為主要銷售動能來源。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。