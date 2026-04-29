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股市熱 TISA吸引13萬戶參與
台股等投資商品熱度提升，集保結算所設立的「臺灣個人投資儲蓄帳戶（TISA帳戶）」跟著火熱。統計去年6月底上線迄今不到十個月，累計參與人數已逾13萬戶、帳戶餘額達142億元，每月定期定額扣款金額逾7億元。
民眾參與日盛，TISA制度也吸引愈來愈多業者加入。統計目前已有25家投信發行41檔TISA級別基金；在銷售機構方面，有13家業者開辦TISA業務，銀行業者包括第一、彰化、兆豐、元大、玉山、中國信託，基金平台有基富通證券、好好證券、鉅亨投顧及中租投顧，券商有群益金鼎、兆豐、元大。一般認為，後續將有更多銀行與證券商加入。
今年來台股大漲，台股基金績效相當爭氣，民眾透過基金理財意願大幅提升。以基富通證券為例，第1季平台新增開戶近2萬戶，較去年同期成長超過二倍，整體申購金額較去年同期成長80%，尤其3月下旬以來，經常單日開戶數超過千戶，大幅超越以往，目前累計開戶人數已超過8萬戶，規模超過120億元，每月扣款金額超過5億元，其中有七成扣TISA級別，顯示在台股衝關40K之際，投資人也怕沒搭上這波多頭列車。
TISA級別基金成為民眾投資重要工具，主因定期定額資金門檻低，每月最低1,000元起即可投資。
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