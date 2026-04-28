金管會設投資型保單新規：禁連TLAC債、ETF設限

為強化保戶權益與風險控管，金管會宣布投資型保單兩大新規：禁止納入具損失吸收能力債券（TLAC債券），並對連結非投等債及新興市場債的基金、ETF設投資上限，以降低高風險資產曝險。

金管會指出，TLAC債券因具特殊損失吸收機制，與一般債券風險結構不同，證券與信託業已不得接受非專業投資人投資。

為監理一致性，投資型保單同步納入禁止範圍，目前市場並無相關連結商品，因此新規暫無影響既有保單。

在投資比重上，類全委投資型保單若透過債券型基金、主動式ETF、境內外ETF及指數型基金等，投資非投資等級債和新興市場債券，合計上限為20%，其中非投資等級債券不得超過10%。一般投資型保單則不得連結相關標的，以維持風險分層管理。

保險局副局長蔡火炎說，過去類全委保單僅限連結「債券型基金」有此投資限制，這次是新增主動式ETF、境內外ETF和指數型基金等三類標的，只要是類全委保單連結這三類基金、ETF，有投資到非投等和新興市場債，都比照設限。

他說，過去投信顧公會曾建議放寬投資比例，但經評估後仍維持現行上限，若投資人有需求，可直接透過基金市場參與相關商品。