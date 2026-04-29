中信銀守護民眾 北市肯定

中信金控（2891）旗下子公司中信銀行忠孝分行24日發生搶案，所幸中信銀忠孝分行全體行員藉由日常嚴謹的訓練及臨危不亂的態度，加上警方的專業執法，短時間內成功化解危機，守護民眾安全有成，昨（28）日獲台北市政府表揚，台北市長蔣萬安讚許中信銀行行員機警應對，保護民眾人身財產安全有成，展現中信銀行扎實訓練及高度專業能力。

中信銀行忠孝分行行員堅定守護中國信託企業核心價值的具體作為，成為中國信託同仁之典範，中國信託金控獨立董事楊聲勇、中國信託育樂公司董事長陳國恩、中信銀行個人金融執行長楊淑惠、大股東中國信託慈善基金會董事長辜仲諒27日聯袂前往忠孝分行慰問。

楊聲勇獨立董事代表中信金控肯定第一線同仁恪盡職守，將人身安全放在最優先的位置，以專業與責任感，攜手警方化解危機，在沒有人員及資產受損的情況下，守住最重要的安全底線。

「人才」是中信金控最重要的資產，也是中信金控創辦人辜濓松所堅守傳承的經營核心，亦於本次的事件中體現其價值。中國信託慈善基金會董事長辜仲諒表達欽佩及感謝忠孝分行同仁勇敢及沉穩應對，在面對危機與利益面，以守護人身安全為第一位，是最高水準的表現。

辜仲諒表示，中國信託之所以成為台灣金融業者的領先指標，就是因為所有同仁認同We are family的品牌精神，中國信託就像是相互支持的大家庭，以將心比心、待人如親的態度落實企業文化，辜仲諒感佩同仁的無懼，更讚許這群同仁是值得學習的榜樣。

中信金控落實安全防護機制，定期辦理各項演練，依職責分工編組實境演練強化同仁流程熟悉度及臨場反應，亦與轄區分局緊密配合，累積深厚默契及支援力。本意外發生後隨即啟動關懷與支持機制，優先安撫客戶情緒，確認身心狀況並提供協助，同時兼顧隱私並安排安全離場。對同仁則提供關懷與心理支持，藉由專業諮詢資源，主管親訪家庭等方式，協助同仁紓壓及穩定情緒，亦以內部支援調度等方式，確保營運迅速恢復正常，將衝擊降至最低。