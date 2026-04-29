快訊

MLB／鄧愷威首局挨長打失2分 太空人0：2落後

油市震撼…阿聯擬下月退出OPEC 逐步增產石油

聽新聞
0:00 / 0:00

富邦壽發債 金額200億元

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北報導

在國際金融市場波動加劇、資本需求與財務穩健更顯重要的情勢下，壽險業今年持續發債籌資。

富邦人壽昨（28）日公告發行無擔保累積次順位普通公司債，發行金額為200億元，這也是富邦人壽今年國內首度發債。

據統計，今年以來已有四家大型壽險發債，總額達451.7億元。

富邦金控（2881）代子公司富邦人壽公告發行今年度第一期無擔保累積次順位普通公司債，發行總額為200億元。

依發行條件不同分為甲券及乙券，甲券發行期間為十年，金額為116億元，固定利率為3.70%；乙券發行期間為15年，金額為84億元，固定利率為3.85%。

富邦人壽表示，募得價款主要用於充實營運資金、強化財務及資本結構，以維持資本適足性。

壽險業 公司債 富邦金控

延伸閱讀

響應世界地球日 富邦金控以行動與台灣共好 攜手價值鏈永續轉型 金融影響力擴大正向改變

英特爾發債爆量吸金！募資65億美元 超額認購7.7倍 轉型前景看俏

光寶額定資本額擬提高至500億

凱基金現金股利出爐 每股1元平歷史最高、股息殖利率衝4.9%

相關新聞

TISA租稅優惠 拚全民適用…彭金隆：與財部規劃不限職業別

金管會推動台灣個人投資儲蓄帳戶（TISA），正與財政部研商提供租稅優惠。立委建議將勞退自提導入TISA，金管會主委彭金隆昨（28）日表示，現正規劃不僅限於勞工，範圍會更廣、全民都可適用。

永豐金證券豐股務把關 股東會紀念品「豐」收不遺漏

今年邁入股東會紀念品數位化元年，永豐金證券助攻領紀念品數位服務，股民從補發股東會開會通知書、到改配息帳號全程無紙化，一鍵完成。

壽險可抵禦台幣升值3元

壽險業抗匯損能力直逼「28元關卡」。金管會統計，3月底外價金加計特別盈餘公積達9,111億元，可吸收新台幣升值3.34元；以28日收盤價31.518元換算，即便台幣升到28.178元，整體壽險業仍具備

國票金十大股東 五公股進榜

國票金將於5月29日進行董事選舉案，昨（28）日已公告最新十大股東名單，截至今年3月31日止，泛公股包括一銀、合庫銀、臺銀、台企銀、彰銀皆入列前十大股東；而原本去年為第十大股東的台產，今年則退出十大股

中信銀守護民眾 北市肯定

中信金控旗下子公司中信銀行忠孝分行24日發生搶案，所幸中信銀忠孝分行全體行員藉由日常嚴謹的訓練及臨危不亂的態度，加上警方的專業執法，短時間內成功化解危機，守護民眾安全有成，昨（28）日獲台北市政府表揚

2026年前二月外幣保單新契約保費 大增

外幣保單買氣明顯回溫。據金管會昨（28）日公布統計，2026年前二月外幣保單新契約保費收入1,037.5億元，年增54%，寫近四年同期新高，其中美元保單占比約九成，成為主要銷售動能來源。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。