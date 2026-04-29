富邦壽發債 金額200億元

金管會推動台灣個人投資儲蓄帳戶（TISA），正與財政部研商提供租稅優惠。立委建議將勞退自提導入TISA，金管會主委彭金隆昨（28）日表示，現正規劃不僅限於勞工，範圍會更廣、全民都可適用。

2026-04-29 00:42