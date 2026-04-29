國票金十大股東 五公股進榜

國票金（2889）將於5月29日進行董事選舉案，昨（28）日已公告最新十大股東名單，截至今年3月31日止，泛公股包括一銀、合庫銀、臺銀、台企銀、彰銀皆入列前十大股東；而原本去年為第十大股東的台產，今年則退出十大股東行列。

根據國票金最新公告，統計至今年3月31日，前十大股東名單當中，第一大股東為隸屬於人旺陣營的諾威斯，持股比與上一年度相同維持在8.05％，若加上排名第九大股東的人旺公司持股1.93%，合計持股仍維持在9.98%。

耐斯陣營則以耐斯資融、耐斯投資分別名列第三及第四大股東，合計持股比為7.28%，持股比與去年維持不變。據了解，耐斯集團對國票金持股今年也大致維持在大約9.9％水準，與人旺整體持股相差不多。

泛公股則因去年中開始進場加碼國票金，持股變化也反映在前十大股東名單之中。其中，泛公股以第一銀行為首，單一持股4.16%衝上第二大股東；合庫銀行、臺銀則分別擠進第五及第六大股東，持股分別為3.12%及2.6%；另外，台灣企銀及彰銀今年也雙雙新進榜，分別擠進第八名及第十名股東，持股來到2.32%、1.6%。

至於隸屬於美麗華集團的美麗華大飯店，持股則從去年的第四大股東、持股3.4%，今年持股則降至2.35%，退居於第七大股東。