2026年前二月外幣保單新契約保費 大增

外幣保單買氣明顯回溫。據金管會昨（28）日公布統計，2026年前二月外幣保單新契約保費收入1,037.5億元，年增54%，寫近四年同期新高，其中美元保單占比約九成，成為主要銷售動能來源。

同時，外幣保單占新契約保費比重回升到42.56%，較去年同期39%低點反彈，顯示市場需求逐步回籠。

壽險圈指出，外幣保單買氣回溫，主因有二：一是接軌IFRS 17與TIS後，業者轉向低資本耗用商品，投資型保單成首選。

二是強化資產負債匹配（ALM）需求升溫，帶動美元保單熱賣。

以單月來看，2月美元保單賣了10.77億美元，較上月腰斬，主因農曆春節與228連假使工作天數減少。但累計前二月仍達32.67億美元，寫近四年同期新高，年增62%，反映業者整體銷售力道持續增強。

進一步拆解商品結構，投資型保單成為成長主軸。保險局副局長蔡火炎說，前二月美元投資型保單銷售4.83億美元、年增78%，主要受惠壽險公司與銀行通路合作推出美元商品，推升整體買氣。

澳幣前二月投資型保單年增8%，變動相對有限；人民幣前二月投資型保單則年增25%，受匯率環境相對穩定帶動需求回溫。

傳統型商品同樣呈現回升態勢。前二月美元傳統型保單賣了27.84億美元、年增60%，主因是壽險業積極推出美元利變型及分紅保單，提高商品吸引力。