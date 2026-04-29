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壽險可抵禦台幣升值3元

經濟日報／ 記者廖珮君黃于庭／台北報導
金管會統計，3月底外價金加計特別盈餘公積達9,111億元，可吸收新台幣升值3.34元。聯合報系資料照
金管會統計，3月底外價金加計特別盈餘公積達9,111億元，可吸收新台幣升值3.34元。聯合報系資料照

壽險業抗匯損能力直逼「28元關卡」。金管會統計，3月底外價金加計特別盈餘公積達9,111億元，可吸收新台幣升值3.34元；以28日收盤價31.518元換算，即便台幣升到28.178元，整體壽險業仍具備承壓空間。

這筆逾9,000億元的「防禦匯損水庫」，是觀察壽險業抗匯損的關鍵指標。以3月底壽險業海外淨曝險8兆6,073億元估算，準備金規模約可吸收10.6%、約3.34元的台幣升幅，對應整體匯率波動的緩衝能力。

保險局副局長蔡火炎昨（28）日指出，「可抵3.34元」是建立在極端情境，也就是8.6兆元海外資產瞬間全數匯回。換言之，這屬壓力測試假設，並非壽險業日常的實際操作模式。

若進一步還原「實質避險能力」，數據呈現不同面貌。3月底壽險業避險比率為45.15%，但若納入外價金與特別盈餘公積，在全數匯回情境下，實質避險比率約55.75%；若僅匯回半數資產，則可進一步拉高至約65%。

金管會強調，外界不宜僅以避險比率下滑解讀風險升高，而應將外價金與資本緩衝一併納入，觀察「還原後的實質避險能力」。在準備金水位維持高檔下，壽險業整體承受匯率波動的能力仍屬穩健。

其次，壓力測試與實務情境存在明顯差距。壽險業資產多採持有到期策略，過去海外資產移回比例從未超過2%至3%，顯示實際匯率風險遠低於極端假設。

從動態面來看，外價金水位會隨匯率變動調整。3月台幣貶值2.28%，帶動CS避險評價損失，業者動用外價金沖抵，使水位月減63億元至6,214億元；隨4月台幣匯價走揚，水位也可望回升。

在避險操作結構上，壽險業已由多元工具轉向單一架構。3月以CS（換匯）為主，占比維持75%以上，NDF低於25%，過去一籃子貨幣避險幾乎消失，反映策略趨於簡化。

展望後市，隨壽險業持續提存，外價金加計特別盈餘公積每年可望增加千億元，帶動實質避險能力逐步升至七成以上，使匯率波動對財報的影響，轉為長期可控風險。

避險 金管會 匯率

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