金控共銷大鬆綁！金管會解封兩大信託商品 13家金控受惠

金管會28日預告修正「金控共銷管理辦法」，允許保險金信託與安養信託兩大商品，由金控旗下銀行、證券、保險、信託等七大子公司共同銷售，最快7月上路，除國票金外的13家金控全數受惠，市場預期信託業務可望擴大。

銀行局副局長王允中說，依現行規定，保險金信託僅限保險子公司銷售，安養信託則禁止共銷，此次修法即是擴大為金控旗下子公司都可共同推廣保險金和安養信託。

金控旗下七家子公司包括銀行、票券、信用卡、信託、保險、證券和期貨子公司。

據金管會統計至去年底，保險金信託僅19家銀行承作、規模約8.05億元；安養信託雖有30家銀行承作，但規模約1,844億元。市場認為，擴大共銷後，可望推升信託業務動能。

王允中說，過去未開放共銷，是因信託屬專業業務，涉及契約說明與責任歸屬，需避免誤導風險。但信託公會建議，保險金和安養信託這兩項商品，相對單純且具制式化，不涉及投資理財與價格波動，適合擴大推廣。

換言之，此次鬆綁聚焦低風險、標準化信託商品，透過制度調整提升普及率，因應高齡化下資產管理與傳承需求增加。

「保險金信託」是將理賠金交付信託管理，依契約專款專用，確保資金用於遺族照護，避免一次性領取遭挪用。「安養信託」則由銀行依客戶契約管理資產，定期撥付用於客戶自己的醫療與生活支出。

目前13家金控並非皆設有保險子公司，過去推廣保險金信託受限通路不足。安養信託也長期侷限銀行體系，滲透率有限。

市場預期，共銷鬆綁後可透過銀行、證券與保險多通路聯動推廣，提升客群覆蓋率，帶動兩大信託商品進入新一輪成長周期。