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獨家／佣金制度爭議 通路籲納入規範、壽險公會憂觸法

經濟日報／ 記者黃于庭戴玉翔／台北即時報導
根據自律規範內容，壽險業者在進行保險商品研發時，就佣金和獎金制度對CSM的影響評估，應符合「人身保險業辦理費用適足性檢測自律規範」，且需考量保戶權益和公司營運穩健為原則。圖／聯合報系資料照片
根據自律規範內容，壽險業者在進行保險商品研發時，就佣金和獎金制度對CSM的影響評估，應符合「人身保險業辦理費用適足性檢測自律規範」，且需考量保戶權益和公司營運穩健為原則。圖／聯合報系資料照片

壽險公會針對CSM草擬自律規範，其中最具爭議的話題在於業務員的佣金與獎金發放結構，其他通路認為壽險公司為了追高CSM商品，給自家業務員的佣金和獎金過高，擔心演變成惡性競爭，造成通路間的不平衡，希望公會對此約束，不過壽險公會認為，此舉恐有違反《公平交易法》的疑慮，僅能訂定原則性內容。

保經公司高層表示，隨著IFRS 17上路後，壽險公司確實將銷售重心轉向CSM較高的商品，並透過提高業務獎勵等提升業務員的銷售意願，這在市場競爭上可以理解，但若差距過大，確實可能造成通路之間的不平衡。

保經公司高層指出，並不反對壽險公司依商品策略調整佣金結構，但市場仍期待能有一定程度的自律與揭露機制，例如對佣金發放方式、攤回年期等有更透明的原則，避免短期衝量導致長期成本失衡，甚至影響保戶權益。

壽險公會則說，自律規範僅能就佣金和獎金發放訂定原則性內容，避免違反公平交易法之聯合行為的疑慮。意即市場有自由競爭的機制，公會不得就此硬性規定業者如何制定佣金和獎金發放制度，因此最終僅針對大方向訂定原則讓業者遵循。

根據自律規範內容，壽險業者在進行保險商品研發時，就佣金和獎金制度對CSM的影響評估，應符合「人身保險業辦理費用適足性檢測自律規範」，且需考量保戶權益和公司營運穩健為原則。

壽險業者認為，制度上較難訂出「佣金平準化」（分年發放）的方式，公司為維持業務競爭力，多傾向將佣金集中於首年支付。在IFRS 17下CSM的攤銷機制，即便首年支付較高佣金，只要精算假設得以將費用分攤，帳面上仍能避免出現首期高額佣金對盈餘的衝擊。

金管會官員則表示，目前先由公會的自律規範發揮功能，若未來市場上有出現不當競爭行為，必要時將提出要求管制。

壽險公司 壽險業

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