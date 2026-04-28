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獨家／壽險公會研擬 CSM 自律規範 違者最高處20萬元罰款

經濟日報／ 記者黃于庭戴玉翔／台北即時報導

壽險公會正在研擬合約服務邊際（CSM）自律規範，聚焦負債評價精算假設及對外揭露原則，截至29日中午前彙整各壽險業者的意見，整合意見後將送保險局審核。自律規範草案重點在於強化精算假設的真實性與合理性，避免過度樂觀，並禁止將CSM作為業務招攬或不當比較的工具，同時要求對外揭露數據須與申報一致，違規最高可處20萬元罰款。

CSM反映保險合約在未來存續期間的利潤，由於各家壽險業者的精算假設不同，為了增加其可比較性，壽險公會正在擬定自律規範。壽險公會指出，主要是由精算學會協助訂定可依循的公式，細節仍在討論中，包含其他條文在內，仍需彙整壽險業者的意見，預計5月才會整合原則性內容送交保險局。

該自律規範草案中，要求壽險業者定期檢核CSM精算假設的合理性，需留存假設訂定的依據和專業判斷過程，供內控和外部查核使用。在費用假設方面，業者需以「最近費用經驗」為基礎，充分反映通貨膨脹、營運模式和通路結構等趨勢，不得「過度樂觀」而低估預期費用。

其次，近期有業務員將自家公司的CSM作為拉攏業績的宣傳工具，為了避免CSM被濫用，壽險公會於自律規範中規定，壽險業者與其業務員、保險經紀人或保險代理人禁止利用CSM相關內容作為招攬話術，也不能以誇大不實的方式進行CSM比較，以免形成不當競爭。規範中也特別提到業者在評估佣金和獎金制度時，應同時考量消費者權益和公司穩健經營，避免為了美化CSM而設計不當的佣金制度。

在資訊揭露方面，自律規範規定業者揭露的CSM數據分為兩類，一類是定期結算月份，應使用會計師簽證或核閱的數額，且需經過董事會討論通過；另一類是非會計師簽證結算月份，業者可使用自結數揭露，但需註明為自結數，且需與申報給保險局的資料一致，同時不得將CSM直接或間接描述為公司的已實現獲利、可分配盈餘或可保證之經營成果。

若違反自律規範，得經壽險公會理事會決議後，依據情節輕重予以書面糾正或新台幣5萬元以上、20萬元以下之罰款，並呈報主管機關，必要時，保險局亦可出手處置。

壽險高層指出，CSM是原則性問題，而非規則性問題，高度依賴精算假設，因此各家算法可能不同，需要注意的是CSM會在合約服務期間內逐年攤銷認列為利潤（保險收入），若無法達到最佳試算情境，在每一年揭露時就會有倒扣的風險。而壽險業將在4月30日提交開帳CSM預估值給金管會，短時間內自律規範較難即時發揮成效。

壽險業

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