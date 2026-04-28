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金管會鬆綁安養、保險金信託共同行銷 助攻銷售動能

中央社／ 台北28日電

金管會今天預告修正辦法，保險金信託業務可由金控保險子公司以外的通路做行銷，安養信託也開放可做共同行銷，未來金控底下7類子公司都可進行兩類業務的共同行銷，隨著行銷管道擴大，有望帶動業務成長，預計最快7月上路。

根據規定，金控下可做共同銷售的子公司，包括銀行、票券金融、信用卡、信託、保險、證券、期貨等7類子公司，其餘如再保險、保經保代、投信投顧、期貨經紀、期貨顧問、期貨信託等都不行。

金管會銀行局副局長王允中指出，為擴大信託業辦理保險金信託與安養信託推廣管道，並提升跨業經營綜效，金管會提出「金融控股公司子公司間共同行銷管理辦法」第6條、第8條修正草案，後續將預告60天，最快7月有望上路。

王允中說明2大修正重點，第一，現行規定僅金控下保險子公司可做「保險金信託」的共同行銷，安養信託則不能共同行銷。此次辦法修正後，金控下相關子公司就可共同銷售保險金信託與安養信託服務。

他進一步解釋，過去認為信託是較專門業務，若共同行銷公司沒說清楚，相關業者都須負擔責任，後經信託公會說明，這2類業務都相對單純，因此放寬行銷管道，盼加強推廣。

第二，現行規定若僅共銷保險金信託業務，業務人員訓練時數為職前訓練3小時、在職3小時，但若為一般信託業務人員職前訓練為12小時，在職每3年累計18小時。修正後未來辦理保險金信託或安養信託的人員，可適用較短的訓練時數，即只要職前訓練3小時、在職訓練3小時即可。

王允中指出，目前先就金控下的金融業放寬行銷管道，待預告結束可先發布上路，考量非金控下的金融機構也有跨業行銷的需求，後續在合作推廣信託範圍與時數規定，將比照共銷規定辦理。

王允中說明，金控要有信託業、有相關信託商品，才可以給其他符合資格的子公司銷售，現行14家金控中（13家上市金控加上台灣金控），13家都可銷售，僅國票金因本身無保險金信託業務，因此無法銷售。

金管會官員解釋，所謂安養信託，個人可針對現金、有價證券等財產交付信託，由銀行按照安養信託約定來做後續定期給付，目的以安養照顧為主，確保專款專用；保險金信託則是把保險理賠金額交付信託，若保險事故發生，理賠金額將給付到信託專戶，可約定以此照顧保險受益人的生活。

根據金管會統計，截至2025年12月底，19家銀行可銷售保險金信託、規模達新台幣8.05億元，另有30家銀行開辦安養信託服務，規模達1844億元。

金管會 金控

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