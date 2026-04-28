快訊

新北女高中生遭尾隨嚇壞 外婆護孫竟遭毆「肝臟破裂」警速逮嫌犯

美股早盤／OpenAI「成長不如預期」…AI概念股走低 費半重挫3%

傳OpenAI「未達銷售目標」掀疑慮 台指期夜盤上半場走跌逾300點

聽新聞
0:00 / 0:00

近四年最強！外幣保單前二月狂吸金逾千億元 兩大原因曝

經濟日報／ 記者廖珮君／台北即時報導
金管會。圖／本報資料照片
金管會。圖／本報資料照片

外幣保單買氣明顯回溫。據金管會統計，2026年前二月外幣保單新契約保費收入1,037.54億元，年增54%，寫近四年同期新高，其中美元保單占比約九成，成為主要銷售動能來源。

同時，外幣保單占新契約保費比重回升到42.56%，較去年同期39%低點反彈，顯示市場需求逐步回籠。

壽險圈指出，外幣保單買氣回溫，主因有二：一是接軌IFRS 17與TIS後，業者轉向低資本耗用商品，投資型保單成首選；二是強化資產負債匹配（ALM）需求升溫，帶動美元保單熱賣。

以單月來看，2月美元保單賣了10.77億美元，較上月腰斬，主因農曆春節與228連假使工作天數減少。但累計前二月仍達32.67億美元，寫近四年同期新高，年增62%，反映業者整體銷售力道持續增強。

進一步拆解商品結構，投資型保單成為成長主軸。保險局副局長蔡火炎說，前二月美元投資型保單銷售4.83億美元、年增78%，主要受惠壽險公司與銀行通路合作推出美元商品，推升整體買氣。

澳幣前二月投資型保單年增8%，變動相對有限；人民幣前二月投資型保單則年增25%，受匯率環境相對穩定帶動需求回溫。

傳統型商品同樣呈現回升態勢。前二月美元傳統型保單賣了27.84億美元、年增60%，主因是壽險業積極推出美元利變型及分紅保單，提高商品吸引力。

澳幣傳統型保單前二月年減55%，主因澳洲央行雖2月升息到3.85%，但仍低於去年同期的4.1%，利差優勢縮小，削弱商品吸引力；人民幣傳統型保單年減33%，則受整體利率環境仍低，市場需求轉弱。

市場指出，在制度接軌與利率環境交互影響下，外幣保單銷售已由過去全面性成長，轉為「美元主導、商品分化」的新結構，隨壽險業持續調整商品與通路策略，外幣保單動能可望延續。

金管會 美元

延伸閱讀

台股熱 主動式ETF規模狂飆

海外股票 ETF 人氣旺 美股商品受寵 單周增近5萬人

升息接近高原 這檔3A級債ETF成市場新焦點

3月景氣熱…亮第四顆紅燈 領先指標連二月滑落

相關新聞

獨家／佣金制度爭議！通路籲納入規範、壽險公會憂觸法

壽險公會針對CSM草擬自律規範，其中最具爭議的話題在於業務員的佣金與獎金發放結構，其他通路認為壽險公司為了追高CSM商品，給自家業務員的佣金和獎金過高，擔心演變成惡性競爭，造成通路間的不平衡，希望公會

獨家／壽險公會研擬 CSM 自律規範 違者最高處20萬元罰款

壽險公會正在研擬合約服務邊際（CSM）自律規範，聚焦負債評價精算假設及對外揭露原則，截至29日中午前彙整各壽險業者的意見，整合意見後將送保險局審核。自律規範草案重點在於強化精算假設的真實性與合理性，避

近四年最強！外幣保單前二月狂吸金逾千億元 兩大原因曝

外幣保單買氣明顯回溫。據金管會統計，2026年前二月外幣保單新契約保費收入1,037.54億元，年增54%，寫近四年同期新高，其中美元保單占比約九成，成為主要銷售動能來源。

壽險抗匯損直逼28元關卡！逾9,000億準備金 可扛台幣升值3.3元

壽險業抗匯損能力直逼「28元關卡」。金管會統計，3月底外價金加計特別盈餘公積達9,111億元，可吸收新台幣升值3.34元；以28日收盤價31.518元換算，即便台幣升到28.178元，整體壽險業仍具備

中信銀行忠孝分行行員英勇義舉 獲臺北市政府表揚

4月24日中信金控（2891）旗下子公司中信銀行忠孝分行發生搶案，所幸中國信託銀行忠孝分行全體行員藉由日常嚴謹的訓練及臨危不亂的態度，加上警方的專業執法，短時間內成功化解危機，守護民眾安全有成，28日

外資匯出股匯齊跌 新台幣貶5.1分終止連2升

台股今天再度上演4萬點攻防戰，終場翻黑。受外資匯出、美元走升影響，新台幣同步走貶，盤中一度重貶逾1角，最低觸及31.58...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。