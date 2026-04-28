快訊

美股早盤／OpenAI「成長不如預期」…AI概念股走低 費半重挫3%

傳OpenAI「未達銷售目標」掀疑慮 台指期夜盤上半場走跌逾300點

聽新聞
0:00 / 0:00

外幣保單前2月新契約保費1037億元 創4年同期新高

中央社／ 台北28日電

金管會統計顯示，外幣保單今年前2月新契約保費收入折合約新台幣1037.54億元，創下2023年以來、4年同期新高。金管會表示，保險業接軌帶動外幣保單銷售，外幣保單新契約保費收入占整體新契約比率42.56%，則為2年新高。

金管會今天公布今年截至2月底外幣保單銷售情形。壽險業今年截至2月底外幣保單新契約保費收入折合約1037.54億元，其中投資型保險折合約157.78億元、傳統型保險折合約879.76億元。

金管會保險局副局長蔡火炎指出，壽險業今年前2月底外幣保單新契約保費收入1037.54億元，寫下2023年以來的同期新高，保險業今年接軌新制，也帶動部分外幣保單銷售；整體而言，今年前2月外幣保單新契約占整體新契約比率為42.56%，寫下2025年以來同期新高。

觀察美元保單前2月新契約保費收入約32.67億美元、整體年增62%，其中投資型保險約4.83億美元、年增78%。蔡火炎指出，美元投資型保單因壽險跟銀行通路合作，加上推出新美元投資型保單，帶動銷售量能，不過2月跟1月相比則呈現減少，主因是2月工作天數較少、碰到春節所致。

美元傳統型保單今年前2月新契約保費收入約27.84億美元、年增60%。蔡火炎說，推估原因為壽險業推出利變型保單與分紅保單，帶動美元傳統型商品買氣。

金管會表示，外幣保單保險費、保險給付、保險單借款、費用等相關款項收付幣別皆為外幣，受益人未來領取保險金時有可能因保單計價的外幣貶值，導致結匯為新台幣後產生匯損，提醒消費者購買時應特別注意匯率風險，同時也應審慎評估保單保障範圍是否符合自身需求及匯率風險承受能力。

金管會 壽險業

延伸閱讀

壽險抗匯損直逼28元關卡！逾9,000億準備金 可扛台幣升值3.3元

獨家／台新新光合併後...新壽外價金竟砍四成惹議 金管會出手了

國銀新南向授信首季增1823億元 全年持續超標

國銀新南向放款 全年目標達陣

相關新聞

獨家／佣金制度爭議！通路籲納入規範、壽險公會憂觸法

壽險公會針對CSM草擬自律規範，其中最具爭議的話題在於業務員的佣金與獎金發放結構，其他通路認為壽險公司為了追高CSM商品，給自家業務員的佣金和獎金過高，擔心演變成惡性競爭，造成通路間的不平衡，希望公會

獨家／壽險公會研擬 CSM 自律規範 違者最高處20萬元罰款

壽險公會正在研擬合約服務邊際（CSM）自律規範，聚焦負債評價精算假設及對外揭露原則，截至29日中午前彙整各壽險業者的意見，整合意見後將送保險局審核。自律規範草案重點在於強化精算假設的真實性與合理性，避

近四年最強！外幣保單前二月狂吸金逾千億元 兩大原因曝

外幣保單買氣明顯回溫。據金管會統計，2026年前二月外幣保單新契約保費收入1,037.54億元，年增54%，寫近四年同期新高，其中美元保單占比約九成，成為主要銷售動能來源。

壽險抗匯損直逼28元關卡！逾9,000億準備金 可扛台幣升值3.3元

壽險業抗匯損能力直逼「28元關卡」。金管會統計，3月底外價金加計特別盈餘公積達9,111億元，可吸收新台幣升值3.34元；以28日收盤價31.518元換算，即便台幣升到28.178元，整體壽險業仍具備

中信銀行忠孝分行行員英勇義舉 獲臺北市政府表揚

4月24日中信金控（2891）旗下子公司中信銀行忠孝分行發生搶案，所幸中國信託銀行忠孝分行全體行員藉由日常嚴謹的訓練及臨危不亂的態度，加上警方的專業執法，短時間內成功化解危機，守護民眾安全有成，28日

外資匯出股匯齊跌 新台幣貶5.1分終止連2升

台股今天再度上演4萬點攻防戰，終場翻黑。受外資匯出、美元走升影響，新台幣同步走貶，盤中一度重貶逾1角，最低觸及31.58...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。