外幣保單前2月新契約保費1037億元 創4年同期新高

金管會統計顯示，外幣保單今年前2月新契約保費收入折合約新台幣1037.54億元，創下2023年以來、4年同期新高。金管會表示，保險業接軌帶動外幣保單銷售，外幣保單新契約保費收入占整體新契約比率42.56%，則為2年新高。

金管會今天公布今年截至2月底外幣保單銷售情形。壽險業今年截至2月底外幣保單新契約保費收入折合約1037.54億元，其中投資型保險折合約157.78億元、傳統型保險折合約879.76億元。

金管會保險局副局長蔡火炎指出，壽險業今年前2月底外幣保單新契約保費收入1037.54億元，寫下2023年以來的同期新高，保險業今年接軌新制，也帶動部分外幣保單銷售；整體而言，今年前2月外幣保單新契約占整體新契約比率為42.56%，寫下2025年以來同期新高。

觀察美元保單前2月新契約保費收入約32.67億美元、整體年增62%，其中投資型保險約4.83億美元、年增78%。蔡火炎指出，美元投資型保單因壽險跟銀行通路合作，加上推出新美元投資型保單，帶動銷售量能，不過2月跟1月相比則呈現減少，主因是2月工作天數較少、碰到春節所致。

美元傳統型保單今年前2月新契約保費收入約27.84億美元、年增60%。蔡火炎說，推估原因為壽險業推出利變型保單與分紅保單，帶動美元傳統型商品買氣。

金管會表示，外幣保單保險費、保險給付、保險單借款、費用等相關款項收付幣別皆為外幣，受益人未來領取保險金時有可能因保單計價的外幣貶值，導致結匯為新台幣後產生匯損，提醒消費者購買時應特別注意匯率風險，同時也應審慎評估保單保障範圍是否符合自身需求及匯率風險承受能力。