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金管會：壽險外匯準備金 新台幣升到28元也可抵禦

中央社／ 台北28日電

金管會今天表示，壽險業3月底外匯價格變動準備金餘額為新台幣6214億元，加上特別盈餘公積外匯風險固定準備2897億元，合計達9111億元，考量壽險業國外投資淨曝險部位後，約可抵禦新台幣升值10.6%，以今天新台幣收盤價換算，新台幣升到28.178元（升值3.34元）也可抵禦。

金管會去年12月底提出匯率會計新制，透過攤銷方式降低匯率對財報影響，壽險業因此也降低避險比率。金管會資料顯示，壽險業避險比率從2025年底50.23%，今年1月下滑到47%，2月續降至45.1%，創下歷史新低，3月小幅微增至45.15%。

金管會保險局副局長蔡火炎在例行記者會上說明，壽險業3月底外匯避險比率為45.15%，其中，換匯（CS）工具約占75%以上，無本金交割遠期外匯（NDF）低於25%。

金管會今年2月修正發布人身保險業外匯價格變動準備金應注意事項，調整現行外匯價格變動準備金與特別盈餘公積並各設2桶金，合計4桶金，分別為「外匯價格變動準備金－波動準備金（P）」、「外匯價格變動準備金－固定準備金（Q）」、「特別盈餘公積－外匯風險固定準備（X）」與「特別盈餘公積－外匯風險強化準備（Y）」。

蔡火炎指出，3月底外匯價格變動準備金餘額為6214億元，其中P為6006億元，Q為208億元；另外2桶金中，X為2897億元，Y要到明年才會有相關數字、目前為0。外價金加上特別盈餘公積外匯風險固定準備後，合計達9111億元。

蔡火炎進一步說明，壽險業3月底國外投資淨曝險為8兆6073億元，假設極端情境下，國外投資全數匯回，換算外價金加上特別盈餘公積外匯風險固定準備後的金額，可以緩衝新台幣升值幅度10.6%，以今天新台幣收盤價31.518元來看，大約可承受3.34元的升值幅度。

媒體關注外價金水位從2月底6277億元下降到3月底6214億元原因，保險局官員解釋，3月因新台幣貶值7.29角或2.28%，外價金提存來自固定提存與波動提存兩種方式，若新台幣貶值，理論上外價金會變多。目前多數壽險公司雖採取攤銷法，但新台幣貶值時，避險那塊衍生性商品交易會出現損失，由於此金額大於資產負債面的兌換損益，因此沖抵外價金，帶動外價金減少。

價格 避險 金管會

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