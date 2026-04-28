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TISA可望再釋利多 企業參與TISA可望率先由F4和公股機構上路

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
TISA可望再放利多，企業參與TISA可望率先由F4和公股機構上路。圖／本報資料照片
TISA可望再放利多，企業參與TISA可望率先由F4和公股機構上路。圖／本報資料照片

金管會推出的TISA制度可望再放利多。閣揆卓榮泰與金管會主委彭金隆今日在立院總質詢答覆民進黨籍立委沈發惠質詢時允諾，將在適法性無疑義的前提下，對於沈發惠所提出包括與兒少帳戶銜接、規畫租稅誘因與時程、引入企業參與機制並由包括證交所、櫃買中心、集保、期交所等F4，以及公股及國營事業優先試辦等三大方向，持續整合評估並推進跨部會協調，來達到帶頭推動的作用。

沈發惠在總質詢時，強調應帶動民間企業來讓員工投入開設TISA帳戶，他尤其建議可先由金管會旗下的F4及公股機構、國營事業率先試辦作為典範，對此卓榮泰回應，如果在法制上沒有疑義，他也樂見往這個方向發展，會有更好的帶頭作用。

沈發惠指出，TISA自去年7月上路以來，資產規模由約25億元成長至今年4月約137億元，開戶數突破12萬戶，制度已逐步建立基礎，並且強調，下一步關鍵在於提升參與深度與長期投入。沈發惠所指的三大方向，包括與兒少帳戶銜接，建立完整的資產累積路徑，和規劃租稅誘因與推動時程來增加制度吸引力，並引入企業參與機制，其中他特別點名，由證券交易所、櫃買中心、期交所及集保結算所，搭配公股及國營事業優先試辦，逐步擴大規模，將能更有效益的將TISA制度普及到更多企業，對此他也將督促相關部會加快、強化配套設計。

對於企業的TISA參與機制，沈發惠建議若要快速擴大規模，可考慮將雇主提撥退休金及勞退自提機制導入TISA，作為勞工退休金的第三支柱。金管會主委彭金隆對此答詢，勞退新制本來就有自提，但目前無法自選導入TISA，但若能導入TISA，的確可協助建立退休金第三支柱。沈發惠也在質詢時強調TISA給予租稅優惠的重要性，並指出目前已經有一些企業為員工參與TISA，但政府並未提供稅租或其他機制的獎勵很可惜。

金管會 卓榮泰 彭金隆

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