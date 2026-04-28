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臺灣企銀共同主辦 海能風力發電589億元聯貸案

經濟日報／ 記者仝澤蓉／即時報導
臺灣企銀支持淨零排放，共同主辦海能風力發電589億元聯貸案。聯合報系資料照
臺灣企銀支持淨零排放，共同主辦海能風力發電589億元聯貸案。聯合報系資料照

臺灣企銀（2834）支持能源轉型政策，參與海能風力發電股份有限公司16年期、新台幣589億元專案融資聯貸案，並擔任共同主辦銀行（MLAB），以實際行動支持政府離岸風電政策。

聯貸案為台灣首件離岸風電再融資聯貸案，日前已順利簽約撥貸，並於本4月24日舉行融資到位典禮。

海能風電位於苗栗竹南外海，由風睿能源（SRE Group）持股51%、捷碧能源（JERA Nex bp）持股49%。

風場總裝置容量為376MW，於2023年1月完成風機安裝，同年3月完成全數風機併聯，並於2023年9月正式商業運轉，為台灣離岸風電第二階段首座商轉的風場。

本案共有17家本土金融機構、10家外資銀行共同參與，最終超額認購逾二倍，顯示金融同業對海能風電營運表現與未來發展深具信心。

離岸風電 風力發電 臺灣企銀

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