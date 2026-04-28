臺灣企銀共同主辦 海能風力發電589億元聯貸案

面對醫療費用上漲與生活成本增加的雙重擠壓，年輕世代希望可以獲得最精準的保障。保誠集團《亞洲年輕世代財務思維》調查結果顯示，63%的受訪者認同保險是應對未來風險與醫療開支的最佳財務緩衝，且在保障對象上，

2026-04-28 18:34