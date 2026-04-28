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保誠人壽推出「保心肝」重大傷病險 特定傷病雙倍給付

經濟日報／ 記者仝澤蓉／即時報導
保誠人壽推出「保心肝」重大傷病險 特定傷病享雙倍給付，搭配附約5年照護金，提供未來風險雙重保障。聯合報系資料照
保誠人壽推出「保心肝」重大傷病險 特定傷病享雙倍給付，搭配附約5年照護金，提供未來風險雙重保障。聯合報系資料照

面對醫療費用上漲與生活成本增加的雙重擠壓，年輕世代希望可以獲得最精準的保障。保誠集團《亞洲年輕世代財務思維》調查結果顯示，63%的受訪者認同保險是應對未來風險與醫療開支的最佳財務緩衝，且在保障對象上，除了自身，更有53%的人主動為父母規劃健康醫療保障。

保誠人壽於多媒體行銷服務推出「保誠人壽保心肝重大傷病終身健康保險」，填補高壓族群在面臨突發大病時的收入中斷與醫療缺口，成為新世代在資產配置中不可或缺的風險守護盾牌「保誠人壽保心肝重大傷病終身健康保險主約」，商品設計10/15/20年期彈性繳費，並提供了一次到位的終身守護。

在保障範圍方面，「重大傷病保險金」涵蓋22項健保署認定的重大傷病；「特定傷病保險金」更針對心、肝等7項特定傷病，提供高達200%保額的給付，為長工時帶來的健康衝擊建構最強後盾。

同時，因應慢性精神病發病風險的提升，將屬慢性精神病之重大傷病納入保障範圍，並自第二保單年度起提供保額20%的「重大傷病保險金」，具備保障範圍廣，契合年輕世代追求透明高效的規劃需求。

除了高額的一次性給付，消費者更可彈性搭配「一年期保證續保附約」補足所得替代缺口。該附約投保年齡為0~65歲（續保至85歲），保額最高新台幣5萬元；若被保人確診「非屬慢性精神病之重大傷病」，將提供每月最高5萬元、連續60個月的安心給付。

透過主附約雙重保障機制，不僅能支應緊急醫療支出，更能維持5年穩定的生活水準。

此外，該附約具備極高彈性，除可搭配保心肝主約，亦可直接附加於現有保誠人壽台幣分紅壽險主約或其他規定主約，惟需注意主約保額需為附約保額之60倍，消費者可視自身需求搭配，是保戶務實且具延展性的保險組合方案。

以目前30歲的科先生為例，由於在社群媒體上看見年輕人罹患重大傷病的案例，他深刻體會到照護對家庭帶來的時間與金錢壓力，為避免未來成為父母的負擔。科先生選擇投保「保誠人壽保心肝重大傷病終身健康保險」（主約保額新台幣120萬元）並搭配附約（保額新台幣2萬元），繳費20年期，平均每月保費約4,387元。

若在35歲時確定診斷條款規定之特定傷病並取得重大傷病證明，即可獲「特定傷病保險金」240萬元，且在「診斷確定日」後未來5年，每年皆可提出生存證明，可獲每月2萬元之「特定傷病照護保險金」，為自己撐起最高360萬元保障。

父母

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