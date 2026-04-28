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外資匯出股匯齊跌 新台幣貶5.1分終止連2升
台股今天再度上演4萬點攻防戰，終場翻黑。受外資匯出、美元走升影響，新台幣同步走貶，盤中一度重貶逾1角，最低觸及31.586元，午後貶幅收斂，收盤收在31.518元，貶5.1分，終止連2升，台北及元太外匯市場總成交金額為26.395億美元。
美伊和平談判陷入停滯，市場保持觀望，美股主要指數漲跌互見，台股今天早盤漲484點觸及40101.23點，隨後高檔解套賣壓湧現，4萬點得而復失，終場收在39521.73點，下跌94.9點。
三大法人合計賣超台股341.02億元，其中外資提款392.98億元，連2賣，累計2個交易日賣超904.94億元。
新台幣兌美元今天以31.49元開盤，隨著外資匯出、美元回升，早盤迅速貶破31.5元關卡，盤中一度重貶逾1角，最低為31.586元，午後出口商逢高拋匯，帶動貶幅逐步縮小。
外匯交易員表示，台股賣壓偏重，外資匯出力道大，帶動新台幣走貶，由於出口商月底拋匯需求浮現，當新台幣貶至31.55元，即吸引出口商進場，使匯價在31.5元附近震盪。
外匯交易員直言，近期新台幣走勢仍與台股及外資動向高度連動，尤其台股觸及4萬點後，外資這2天偏向獲利了結並匯出，此外，美伊情勢陷入僵局，市場缺乏明確方向，加上油價回升至相對高檔，增添通膨不確定性，市場氛圍轉趨審慎，預估新台幣短線於31.4元至31.6元區間震盪。
根據央行統計，美元指數今天升值0.34%，主要亞幣多承壓，韓元、新加坡幣均貶0.2%、日圓跌0.19%、人民幣貶0.18%、新台幣貶0.16%。
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