提升董事會AI素養 兆豐金邀董事參與AI大講堂

人工智慧（AI）已不再只是技術部門的導入議題，而是攸關企業風險管理、資安防護與股東價值的核心治理課題。為了提升集團董事的AI素養，兆豐金融（2886）集團邀集旗下子公司董事及公司治理主管等百餘人，共同參加由台灣人工智慧學校（AIA）舉辦的「2026董監事 AI大講堂」，期能有助於建立清晰的治理框架，確保AI的使用符合企業責任與社會信任。

兆豐金控董事會及經營團隊都掌握這次難得的機會出席這場AI盛會，聆聽包括中華經濟研究院院長連賢明、台灣大學管理學院副院長李家岩、清華大學科技管理學院兼任教授余孝先及台灣人工智慧學校執行長陳伶志等專家，聚焦AI治理與資安信任、總體經濟趨勢、技術風險控管及數據決策應用等四大核心議題，協助董事會全面理解AI對企業營運與股東價值的長期影響。

除了邀集集團內各子公司超過60名董事、公司治理主管到場外，兆豐金融集團也邀請重要客戶董事會成員一同進修，為上市櫃公司董事、監察人及公司治理主管提升系統化的AI治理框架與決策指引一齊努力。

台灣人工智慧學校指出，AI時代的競爭，不再只是技術能力的競爭，而是治理能力的競爭。當AI系統開始參與企業決策，董事會是否具備理解技術、辨識風險與承擔責任的能力，將成為企業能否長期穩健發展的重要關鍵；透過「2026董監事 AI大講堂」，也正式宣示：AI已正式進入董事會決策層級的時代。