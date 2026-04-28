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富邦人壽今年首度發行國內次債 總額達200億元
在國際金融市場波動加劇、資本需求與財務穩健更顯重要的情勢下，壽險業今年持續發債籌資。富邦人壽28日公告發行無擔保累積次順位普通公司債，發行金額為新台幣200億元，這也是富邦人壽今年國內首度發債。
富邦金控（2881）代子公司富邦人壽公告發行今年度第1期無擔保累積次順位普通公司債，發行總額為新台幣200億元，依發行條件不同分為甲券及乙券，甲券發行期間為十年，金額為116億元，固定利率為3.70%；乙券發行期間為15年，金額為84億元，固定利率為3.85%。
富邦人壽表示，募得價款主要用於充實營運資金、強化財務及資本結構，以維持資本適足性。
回顧2025年，富邦人壽於國內三度發債共計590億元，於海外發行次順位債6.5億美元，國內外合計約790億元，穩居「壽險發債王」。
另，富邦金控代子公司富邦證券公告擬取得富邦人壽保險無擔保累積次順位普通公司債，交易總金額為新台幣190億元。
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