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壽險業者外價準備金餘額6214億 金管會估台幣匯價升值容忍底限

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
全體壽險業者外價準備金餘額6214億，金管會估台幣匯價升值容忍底限在這個價位。圖／本報資料照片
全體壽險業者外價準備金餘額6214億，金管會估台幣匯價升值容忍底限在這個價位。圖／本報資料照片

外資大量匯入買台股，使4月台幣匯價由貶轉升，外價準備金容忍台幣升值底限何在？金管會今日公布答案。金管會今日公布最新的外匯價格責任準備金變動餘額，截至三月底的全體壽險公司外價準備金餘額6214億元，金管會並以3月底國外淨曝險部位8兆6073億元設算，假設極端情境，這些壽險公司全數匯回國外淨曝險部位，則外價金可緩衝的台幣升值幅度約在10. 6%，換算下來，若以今日台幣匯價31.518元，則現有的外價準備金所能容忍台幣的升值底限將在28.178元。

保險局副局長蔡火炎指出，三月底的外價準備金餘額6214億元，其中4大外價準備金項目，包括了波動準備金（P）為6006億，固定準備金（Q ）208億、外匯風險固定準備金（X）為2897億元，外匯風險強化準備金（Y）則為0，要到明年才會有數字，四大項目合計為9111億元。

蔡火炎說，倘若以上述的總曝險數字，和可緩衝的台幣升值幅度10. 6%換算，則可以抵掉大約3.34元的台幣升值金額，若以今日匯價31.518元換算，現有6214億的外價準備金所能容忍台幣的升值底限將在28.178元。

金管會的外價準備制上路和接軌ICS 2.0、IFRS 17新制，也使壽險業的避險比率和方式都有大變動。蔡火炎指出，3月底的業者平均避險比率為45.15%，其中，CS所占比重已大於75%，NDF則低於25%。此外，目前已經收到15家壽險公司提出ICS2.0的過渡措施申請。

不過，壽險業者的避險衍生性商品操作，仍有影響外價準備金的水位，對此保險局指出，2月底外價金水位為6277億，3月略降至6214億，主要和台幣匯率貶值7.29角，貶值2.28%，造成衍生性商品的操作損失有關，至於外價金水位在4月是否再回升？仍要看至4月底台幣升值的幅度如何。

金管會 台幣 價格

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