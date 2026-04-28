擴大推廣安養信託及保險金信託 金管會鬆綁金控旗下子公司共同行銷

為擴大信託業辦理的保險金信託及安養信託推廣管道，並提升跨業經營綜效，金管會今日宣布，研提「金融控股公司子公司間共同行銷管理辦法」第6條、第8條修正草案，最主要放寬「保險金信託」與「安養信託」得為金控旗下子公司共同行銷的信託業務項目，預計新規定最快7月1日上路。

銀行局副局長王允中指出，主要由信託公會提案，希望能強化安養信託與保險金信託的推動，因此開放行銷管道，14家金控裡，除了國票金控本身沒有保險金信託業務之外，其他13家金控的保險金信託與安養信託，都可以跨子公司來銷售，不過國票金在條文修正之後，亦可接受其他金控的委託作為銷售管道。

銀行的保險金信託，目前只有金控旗下的保險子公司才可一起行銷，開放之後，則其他如證券、票券等子公司都可加入行銷行列，不過只限於向客戶介紹、收單，簽約仍要由客戶和銀行來對口；王允中對於安養信託和保險金信託的開放共同行銷也說明，由於未牽涉到理財的規定，風險相對可控，產品也較為規格化，制式化，也較不會有價格上的波動，相較其他的信託較為單純，而在此次開放之後，不論是金控旗下的證，或是票券公司，都可以加入保險金信託的行銷行列，而保險公司也可以加入安養信託的共同行銷行列。

官員也說明，保險事故發生時，保險金可直接進入信託專戶，來照顧自己或子女未來的生活，這就是保險金信託。截至去年底，保險金信託業務量為8.05億，目前有19家銀行辦理，安養信託為1844億元，已有30家銀行開辦。