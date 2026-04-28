國壽依持股比例參與陸家嘴增資 預計投入人民幣10億元

國泰金控（2882）28日下午4時於台灣證券交易所3樓記者室召開重大訊息記者會，副總經理鄭紹鍇說明，因看好陸家嘴國泰人壽的業務發展，對資本需求亦有提升，為強化資本實力和財務韌性，國泰人壽支持此次增資規劃，將依照持股比例50%參與增資，預計投入人民幣10億元。

國泰金代子公司公告國泰人壽依持股比例，參與陸家嘴國泰人壽保險有限責任公司現金增資，金額為人民幣10億元（依目前匯率折合新台幣約46億元）。鄭紹鍇指出，陸家嘴國泰人壽為大陸參與投資的壽險公司，其成立以來，資產規模持續擴大、保費規模成長，投資收益率亦屬業界前段班，顯示其具備有良好的發展基礎。

鄭紹鍇說，考量近年利率波動大，保險業準備金需求增加，且陸家嘴資本規模持續擴大，對於資本需求亦有提升，為強化其資本實力並提升財務韌性，國壽支持此次的增資規劃，並依照持股比例參與增資，增資後持股比例不變，預計投入人民幣10億元，相關程序將於主管機關核准後辦理。