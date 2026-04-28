三商美邦人壽與工會簽署團體協約 共創勞資雙贏、邁向友善職場新里程

三商美邦人壽（2867）持續深化勞資合作關係，28日舉行團體協約簽署儀式，由副董事長許瀞心及企業工會理事長曾俊能代表簽署，會中並邀請勞動部司長王厚偉、玉山金控（2884）總經理陳茂欽、全國金融業工會聯合總會理事長鍾馥吉、秘書長韓仕賢、保險業務聯合總工會理事長蔡坤穎等多位代表蒞臨見證。本次團體協約之簽署，象徵三商美邦在制度化勞資協商與員工權益保障上邁入重要里程碑，展現打造穩定及友善職場環境的決心。

三商美邦人壽表示，本次團體協約以「制度化溝通、權益保障、合作共榮」為核心精神，透過建立定期勞資溝通平台，確保重大制度調整前皆經過充分說明與意見交流，同時建構完善的爭議處理機制與即時協商機制，使各項勞資議題能迅速獲得妥善處理，強化勞資互信基礎。

在員工權益保障方面，協約明定「有利原則」，確保各項制度優先適用於員工較有利之條件。同時持續推動多元福利措施，透過「職災關懷」、「家庭支持」及「勞工教育」等面向，積極落實幸福職場之工作環境。

此外，三商美邦針對退休後續以承攬關係提供服務之業務同仁，特別建立以「服務品質」與「法令遵循」的延續服務機制，兼顧專業人才價值與消費者保障，展現該公司對員工發展與社會責任的前瞻性與彈性。

三商美邦人壽強調，「人才」是企業永續發展的重要關鍵。本次團體協約的簽署，不僅是勞資合作的重要里程碑，更展現出以制度為本，以人為核心的經營理念。未來將持續結合ESG永續願景，打造友善職場環境，推動勞資共榮與企業永續發展，實踐「一句承諾 一生的朋友」之品牌精神。