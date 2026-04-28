快訊

「親手破壞我家庭」范姜彥豐怒告粿粿、王子 判賠100萬判決書將公開

羅生門…國小生持刀霸凌案 中鋼爸喊冤：自己小孩才是受害者

怎取得通行許可？159億豪華遊艇勇闖荷莫茲海峽 幕後船主來頭不小

聽新聞
0:00 / 0:00

三商美邦人壽與工會簽署團體協約 共創勞資雙贏、邁向友善職場新里程

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北即時報導
三商美邦人壽與企業工會簽署團體協約，由勞動部司長王厚偉(左5)、全國金融業工會聯合總會理事長鍾馥吉(左3)、玉山金控總經理陳茂欽(右4)暨多位代表蒞臨見證。三商美邦人壽／提供
三商美邦人壽與企業工會簽署團體協約，由勞動部司長王厚偉(左5)、全國金融業工會聯合總會理事長鍾馥吉(左3)、玉山金控總經理陳茂欽(右4)暨多位代表蒞臨見證。三商美邦人壽／提供

三商美邦人壽（2867）持續深化勞資合作關係，28日舉行團體協約簽署儀式，由副董事長許瀞心及企業工會理事長曾俊能代表簽署，會中並邀請勞動部司長王厚偉、玉山金控（2884）總經理陳茂欽、全國金融業工會聯合總會理事長鍾馥吉、秘書長韓仕賢、保險業務聯合總工會理事長蔡坤穎等多位代表蒞臨見證。本次團體協約之簽署，象徵三商美邦在制度化勞資協商與員工權益保障上邁入重要里程碑，展現打造穩定及友善職場環境的決心。

三商美邦人壽表示，本次團體協約以「制度化溝通、權益保障、合作共榮」為核心精神，透過建立定期勞資溝通平台，確保重大制度調整前皆經過充分說明與意見交流，同時建構完善的爭議處理機制與即時協商機制，使各項勞資議題能迅速獲得妥善處理，強化勞資互信基礎。

在員工權益保障方面，協約明定「有利原則」，確保各項制度優先適用於員工較有利之條件。同時持續推動多元福利措施，透過「職災關懷」、「家庭支持」及「勞工教育」等面向，積極落實幸福職場之工作環境。

此外，三商美邦針對退休後續以承攬關係提供服務之業務同仁，特別建立以「服務品質」與「法令遵循」的延續服務機制，兼顧專業人才價值與消費者保障，展現該公司對員工發展與社會責任的前瞻性與彈性。

三商美邦人壽強調，「人才」是企業永續發展的重要關鍵。本次團體協約的簽署，不僅是勞資合作的重要里程碑，更展現出以制度為本，以人為核心的經營理念。未來將持續結合ESG永續願景，打造友善職場環境，推動勞資共榮與企業永續發展，實踐「一句承諾 一生的朋友」之品牌精神。

勞動部 工會 職場

延伸閱讀

響應世界地球日 富邦金控以行動與台灣共好 攜手價值鏈永續轉型 金融影響力擴大正向改變

勤業眾信攜手金門國家公園 永續合作從MOU走向實戰

智慧經營／世界先進董事長方略 AI+ 永續 提升企業韌性

國經協會理事長呂桔誠赴伊利諾州經貿科技論壇 與伊州商會簽署MOU

相關新聞

國泰金4點召開重訊記者會 國壽擬參與陸家嘴國泰人壽現增人民幣10億元

國泰金控（2882）28日下午4時將於台灣證券交易所3樓記者室召開重大訊息記者會，預計由副總經理鄭紹鍇說明國泰金代子公司國壽參與陸家嘴國泰人壽現金增資相關事項。

三商美邦人壽與工會簽署團體協約 共創勞資雙贏、邁向友善職場新里程

三商美邦人壽（2867）持續深化勞資合作關係，28日舉行團體協約簽署儀式，由副董事長許瀞心及企業工會理事長曾俊能代表簽署，會中並邀請勞動部司長王厚偉、玉山金控（2884）總經理陳茂欽、全國金融業工會聯

iPASS MONEY 將導入 TWCA 行動身分識別服務 換機不用重設金融設定

因應網路金融安全、實名制法規及防詐需求的重要措施，一卡通公司28日宣布旗下電子支付品牌iPASS MONEY將正式導入臺灣網路認證公司（TWCA）的行動身分識別服務。針對「換裝置登入」的用戶，新增高強

臺銀5月生日慶 台灣Pay最高享5.2%紅利點數

臺灣銀行為慶祝5月20日行慶生日，並回饋客戶長期支持，臺灣銀行整合「臺銀支付」及數位存款服務，推出「臺銀生日普天同慶」系列活動。5月期間限時祭出多項加碼優惠，從日常消費支付到數位帳戶手機門號收款服務，

AI 與數據驅動全通路體驗 國泰人壽Digital CX Awards 2026橫掃三大獎

國泰人壽持續深耕數位客戶體驗，於國際媒體《The Digital Banker》主辦之「Digital CX Awards」連續兩年創下佳績，今年更一舉奪下三項大獎，包含「全通路客戶體驗卓越獎（Exc

國泰產險官網煥新 打造一站式服務體驗

國泰產險近年深化數位轉型布局，攜手國泰金控（2882）UI/UX專業團隊，共同精進數位平台體驗，日前在設計領域公認最具分量、且全球認可之權威iF設計國際大獎（iF Design Award）中，自68

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。