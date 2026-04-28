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國泰金4點召開重訊記者會 國壽擬參與陸家嘴國泰人壽現增人民幣10億元
國泰金控（2882）28日下午4時將於台灣證券交易所3樓記者室召開重大訊息記者會，預計由副總經理鄭紹鍇說明國泰金代子公司國壽參與陸家嘴國泰人壽現金增資相關事項。
國泰金代子公司國泰人壽依持股比例，參與陸家嘴國泰人壽保險有限責任公司現金增資，金額為人民幣10億元（依目前匯率折合新台幣約46億元）。市場關注，此次現金增資主要用途及對資本結構與中國大陸布局的影響。
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