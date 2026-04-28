國泰金4點召開重訊記者會 國壽擬參與陸家嘴國泰人壽現增人民幣10億元

根據投信投顧公會統計定期定額最新數據，統一投信已經連續蟬聯72個月定期定額三冠王。統一投信自4月27日至8月31日止，祭出全系列基金定期定額及日日扣零手續費優惠活動。投資人於優惠期間申購全系列基金，最

2026-04-28 16:11