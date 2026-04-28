iPASS MONEY 將導入 TWCA 行動身分識別服務 換機不用重設金融設定

因應網路金融安全、實名制法規及防詐需求的重要措施，一卡通公司28日宣布旗下電子支付品牌iPASS MONEY將正式導入臺灣網路認證公司（TWCA）的行動身分識別服務。針對「換裝置登入」的用戶，新增高強度的電信驗證機制，讓用戶享有「電信級」資安防護，體驗無縫接軌的換機便利。

過去iPASS MONEY用戶更換行動裝置後登入「一卡通iPASS MONEY」App時，基於資安考量，系統一律會自動解綁「銀行帳戶」及「信用卡」等金融設定，用戶需重新進行綁定流程。透過與TWID身分識別中心合作，將認證提升為「電信實體認證」。未來用戶換裝置登入時，只要原SIM卡裝載於新裝置上，透過實體SIM卡直接向電信基地台送出身分核驗訊號進行「電信驗證」。一旦通過驗證，無需解綁銀行帳戶與信用卡，金融設定將自動延續，大幅縮短換機後的設定時間，實現便利與安全的雙贏。

一卡通指出，導入TWCA電信驗證機制，結合兩項領先技術，包括門號資料核實，透過電信端即時比對，核實用戶身分留存資料，從源頭杜絕不法分子利用人頭門號進行非法轉帳；裝置確認（Mobile ID）是利用電信實體SIM卡進行高強度認證，將帳戶與行動裝置進行物理性綁定。當系統確認認證請求是由該實體SIM卡發出時，能有效防止詐騙集團透過假網頁騙取授權，防護層級更勝傳統的簡訊驗證碼（OTP）。