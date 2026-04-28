臺銀5月生日慶 台灣Pay最高享5.2%紅利點數

臺灣銀行為慶祝5月20日行慶生日，並回饋客戶長期支持，臺灣銀行整合「臺銀支付」及數位存款服務，推出「臺銀生日普天同慶」系列活動。5月期間限時祭出多項加碼優惠，從日常消費支付到數位帳戶手機門號收款服務，讓民眾於日常金融使用情境中，輕鬆累積回饋。

活動期間，民眾使用「臺銀支付」透過台灣Pay掃碼消費，即可享最高5.2%台灣Pay紅利點數回饋，每戶回饋上限為台灣Pay紅利點數2,000點。

此外，臺灣銀行也同步加碼數位存款新戶優惠。首次開立臺灣銀行數位存款帳戶並開通臺銀支付的新戶，再將新開立之新臺幣數位存款帳戶綁定為預設「手機門號收款帳號」，即可獲得等值520元回饋。

全年度另可享新臺幣數位存款10萬元以內2.075%高利活存及每月99次網路銀行跨行轉帳免手續費等多項優惠。

隨著行動支付已成為國人日常消費的重要方式，特別是在50元以下小額消費中，行動支付使用比例已超越現金，顯示消費者支付習慣持續轉變。

臺灣銀行因應此一趨勢，透過本次生日慶系列活動，鼓勵民眾在日常消費中善用數位金融工具，同時享有實質回饋。

活動一：「臺銀生日普天同慶5月臺銀支付消費最高可享台灣Pay 5.2%紅利回饋」；活動期間自今年5月1日至5月31日。

活動對象使用「臺銀行動+」APP之「臺銀支付」綁定本行帳戶進行支付之用戶，於活動期間使用臺銀支付進行「台灣Pay」掃碼購物交易，最高可享5.2%台灣Pay紅利點數回饋，每戶回饋上限為台灣Pay紅利點數2,000點（等值新台幣200元）。

活動二：「歡慶臺銀生日數存新戶雙拼門轉及臺銀支付最高等值520元回饋」，活動期間自5月1日至5月31日，活動開始前未曾開立臺銀數位存款帳戶之本國自然人，用戶於活動期間首次申請並完成開立臺銀「新臺幣數位存款帳戶」及「外匯數位存款帳戶」，且首次完成開通「臺銀支付」，並將該新臺幣數位存款帳戶綁定為預設「手機門號收款帳戶」，即可享有新台幣200元及台灣Pay紅利點數3,200點（等值新台幣320元）回饋，合計最高可獲得等值520元回饋。