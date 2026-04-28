國泰產險官網煥新 打造一站式服務體驗

國泰產險近年深化數位轉型布局，攜手國泰金控（2882）UI/UX專業團隊，共同精進數位平台體驗，日前在設計領域公認最具分量、且全球認可之權威iF設計國際大獎（iF Design Award）中，自68個參賽國家、逾1萬件參賽項目中脫穎而出，以國泰產險官網改版設計項目，在「使用者介面設計（User Interface／UI）」領域的「數位媒體介面」（Digital Media Interfaces）榮獲殊榮肯定。此次獲獎對國泰產險而言具雙重意義，除彰顯長期投入數位轉型與用戶體驗優化獲肯定，更代表設計實力獲國際舞台青睞。

國泰產險自2023年啟動官方網站全面體驗升級計畫，從用戶視角出發，重新設計數位服務體驗，打造涵蓋「了解商品、試算到投保完成」的一站式服務體驗旅程。此次轉型著重於操作流程與視覺設計的全面優化，透過情境式插圖與案例，以及易讀易懂的文案，有效降低用戶在線上自主投保時的不確定與不安。同時，透過清楚的引導，網站導覽由過往較為繁複的多步驟流程，優化為3步驟內即可找到用戶所需的服務入口，而原本散落各頁的資訊也得以整合，讓用戶能更輕鬆掌握產品內容並完成投保，實現「等同線下投保安心感」的數位體驗目標。

除了數位服務體驗的提升，國泰產險亦將「公平待客」作為數位轉型的重要核心。透過流程簡化、資訊揭露清楚與操作邏輯一致化，降低不同族群的使用門檻差異，確保每位用戶都能安心且公平地取得服務。舉例來說，官網新增「金融友善專區」，透過語音訊息引導身心障礙者與高齡長者聯繫專屬的金融友善服務窗口，提供平等無障礙的金融環境。針對數位服務可能帶來距離感的疑慮，國泰產險副總經理吳香妮表示：「我們始終堅持從人出發，以用戶的真實需求與感受作為服務設計的起點。科技的進步不應該是增加人與人距離，而是溫度的延伸。」

因此，團隊持續透過用戶回饋蒐集、訪談與情境測試，深入了解使用者的真實感受與期待，並不斷滾動優化服務設計。舉例來說，在操作體驗上，國泰產險借鏡大型平台經驗，打造更直覺且友善的使用流程，例如在旅遊險投保試算服務中參考主流旅遊訂房與訂機票平台的介面，提供熱門旅遊地點選項，讓用戶可直覺式的點選旅遊國家、旅遊日期，降低用戶跨站台的學習成本；另外，也增加用戶關注的重要保障選項，如海外突發疾病保障是否包含法定傳染病，依需求是否須另規劃租車、寵物寄宿保障等，讓投保項目更符合用戶的實際需求。透過從用戶需求出發的使用者介面設計，讓數位服務不僅提升效率，更成為貼近用戶日常、具備溫度的體驗。

著眼未來，國泰產險將持續以設計思維深化數位轉型，並結合永續發展（ESG）理念推動服務創新。數位轉型的核心不僅在於效率提升，更在於重塑用戶與保險服務之間的關係，亦將以「以人為本」為出發點，打造兼具安心感、信任感與永續價值的數位保險服務體驗。