勞退自提導入TISA有譜？ 金管會研議擴及全民

金管會推動台灣個人投資儲蓄帳戶（TISA），正在研商提供租稅等新誘因。立委建議可考慮將雇主提撥退休金及勞退自提機制導入TISA，作為勞工退休金的第三支柱。金管會主委彭金隆表示，勞退自提只限於勞工，金管會跟財政部正在規劃的內容是針對全民，不限於職業別，範圍會更廣。

行政院長卓榮泰率相關部會28日赴立法院進行總質詢備詢。立委沈發惠質詢提到，現行TISA沒有租稅優惠，若要擴大規模，可考慮將雇主提撥退休金及勞退自提機制導入TISA，作為勞工退休金的第三支柱。目前已經有一些企業這麼做，但政府並未提供獎勵或其他機制

彭金隆答詢說明，勞退新制本來就有自提，只是無法自選導入TISA，這部分只限於勞工，但也可以助力退休金第三支柱的建置。TISA後續跟財政部正在規劃的內容是針對全民，不限於職業別，範圍會更廣，盼民眾能全面適用改良後的TISA制度。

至於企業參與導入TISA的部分，彭金隆解釋，尊重財政部的租稅考量，過去卓榮泰已經有指示金管會跟財政部針對租稅優惠進行研議，感謝財政部在過程中提供非常多專業的見解，政府會盡快來做這件事情。

沈發惠建議，可從金融F4－證交所、櫃買中心、公營事業等先推動導入TISA機制，帶動民間企業來讓員工投入開設TISA帳戶。卓榮泰回應，如果在法制上沒有疑義，而且雙方也都同意這個方式，他覺得往這個方向去做，是一個帶頭的作用。