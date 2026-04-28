臺銀5月生日慶限定回饋開跑 數存新戶拿等值520元回饋

為歡慶臺灣銀行5月20日行慶生日，並回饋客戶長期支持，臺灣銀行整合「臺銀支付」及數位存款服務，推出「臺銀生日普天同慶」系列活動。5月期間限時祭出多項加碼優惠，從日常消費支付到數位帳戶手機門號收款服務，讓民眾於日常金融使用情境中，輕鬆累積回饋。

活動期間，民眾使用「臺銀支付」透過台灣Pay掃碼消費，即可享最高5.2%台灣Pay紅利點數回饋，每戶回饋上限為台灣Pay紅利點數2,000點。

此外，臺灣銀行也同步加碼數位存款新戶優惠。首次開立臺灣銀行數位存款帳戶並開通臺銀支付的新戶，再將新開立之新臺幣數位存款帳戶綁定為預設「手機門號收款帳號」，即可獲得等值520元回饋。同時，全年度另可享新臺幣數位存款10萬元以內2.075%高利活存及每月99次網路銀行跨行轉帳免手續費等多項優惠。

隨著行動支付已成為國人日常消費的重要方式，特別是在50元以下小額消費中，行動支付使用比例已超越現金，顯示消費者支付習慣持續轉變。臺灣銀行因應此一趨勢，透過本次生日慶系列活動，鼓勵民眾在日常消費中善用數位金融工具，同時享有實質回饋。