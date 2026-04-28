中職賽季開打滿月 王道銀行全卡友皆可享味全龍主場購票優惠

中華職棒37年新賽季開打正值滿月，為了號召更多球迷進場替味全龍加油，王道銀行（O-Bank）擴大提供王道簽帳金融卡所有卡友皆可享多項味全龍主場購票及購物優惠。

另外，王道銀行今年也推出三張味全龍聯名卡新卡面，包括「萬眾寵愛款-李多慧」、「一妍心動款-金娜妍」以及「魚丸甜心款-權喜原」，味全龍聯名卡卡友消費滿額且登錄成功者，還可抽參加人氣韓援下午茶會與見面會等好禮；卡友於韓國實體商店刷卡且當月完成登錄者，更可享現金回饋最高5%。

即日起至2026年9月30日，持王道銀行任何一張簽帳金融卡於味全龍官方售票網或APP線上購買味全龍例行賽主場內野全票，可享每張票價現折新台幣100元優惠，每人每場限購四張，每場總限量2,000張；線上購買味全龍例行賽天母主場家庭席、龍星雙人席、龍焰燒烤席等門票，可享平日9折、假日95折優惠，每人每場限購一組，每場折扣門票總量有限，售完為止。

假日現場購買味全龍例行賽天母主場內野經濟區門票，可享買一送一優惠，每人每場限購一組，每場總限量200組；預訂味全龍例行賽天母主場貴賓包廂，可享平日6折、假日7折優惠。此外，於味全龍主場、指定客場及活動現場等實體商店消費刷王道卡享商品9折優惠，且於味全龍實體商店單月刷卡消費累積滿新台幣8,000元，即送新台幣500元味全龍商城購物金，每月限1,000名。

此外，王道銀行今年推出三張全新味全龍聯名卡新卡面，包括「萬眾寵愛款-李多慧」、「一妍心動款-金娜妍」以及「魚丸甜心款-權喜原」，並提供味全龍聯名卡卡友獨享韓國刷卡回饋加碼，即日起至2026年9月30日，持味全龍聯名卡於韓國實體商店刷卡，且消費當月完成登錄即可享現金回饋加碼4%，若加計原有現金回饋1%，現金回饋最高5%，每月限額500名，每人每月加碼回饋上限新台幣500元。

味全龍聯名卡卡友還可獨享與人氣韓援近距離互動機會，即日起至2026年9月30日，持味全龍聯名卡消費滿額即可參與權喜原及金娜妍應援下午茶會抽獎，單筆消費金額達新台幣1,000元且經登錄者，即可獲得一次抽獎機會，抽獎次數可累計且無上限，王道銀行將抽出20名幸運卡友可參與此活動；活動期間內，累積消費金額達新台幣80,000元且刷卡金額排名前五名者，無須抽獎即可參加，且可額外攜伴一名。

除了滿額抽應援下午茶會，卡友消費滿額還可抽李多慧歡慶見面會，即日起至2026年6月30日，持味全龍聯名卡當月累積消費金額達新台幣8,000元且經登錄者，即可獲得一次抽獎機會，抽獎次數可累計且無上限，活動期間每月將抽出15名幸運卡友，可獲參與李多慧8月歡慶見面會資格，每人每月僅可中獎一次，跨月則可重複中獎，活動總名額共60名。