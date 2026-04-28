快訊

台股衝4萬點…父竟慘賠670萬！她求助如何補回 過來人勸：先戒1操作

爭鮮壽司進口海膽卵「鎘」超標近1.7倍 中國辣椒乾驗出蘇丹紅

阿Sa蔡卓妍再婚了！喜嫁小9歲健身教練「恭喜你娶我」

聽新聞
0:00 / 0:00

中職賽季開打滿月 王道銀行全卡友皆可享味全龍主場購票優惠

經濟日報／ 記者葉佳華／台北即時報導
王道銀行今年推出三張味全龍聯名卡新卡面。圖為「萬眾寵愛款-李多慧」。王道銀行／提供
王道銀行今年推出三張味全龍聯名卡新卡面。圖為「萬眾寵愛款-李多慧」。王道銀行／提供

中華職棒37年新賽季開打正值滿月，為了號召更多球迷進場替味全龍加油，王道銀行（O-Bank）擴大提供王道簽帳金融卡所有卡友皆可享多項味全龍主場購票及購物優惠。

另外，王道銀行今年也推出三張味全龍聯名卡新卡面，包括「萬眾寵愛款-李多慧」、「一妍心動款-金娜妍」以及「魚丸甜心款-權喜原」，味全龍聯名卡卡友消費滿額且登錄成功者，還可抽參加人氣韓援下午茶會與見面會等好禮；卡友於韓國實體商店刷卡且當月完成登錄者，更可享現金回饋最高5%。

即日起至2026年9月30日，持王道銀行任何一張簽帳金融卡於味全龍官方售票網或APP線上購買味全龍例行賽主場內野全票，可享每張票價現折新台幣100元優惠，每人每場限購四張，每場總限量2,000張；線上購買味全龍例行賽天母主場家庭席、龍星雙人席、龍焰燒烤席等門票，可享平日9折、假日95折優惠，每人每場限購一組，每場折扣門票總量有限，售完為止。

假日現場購買味全龍例行賽天母主場內野經濟區門票，可享買一送一優惠，每人每場限購一組，每場總限量200組；預訂味全龍例行賽天母主場貴賓包廂，可享平日6折、假日7折優惠。此外，於味全龍主場、指定客場及活動現場等實體商店消費刷王道卡享商品9折優惠，且於味全龍實體商店單月刷卡消費累積滿新台幣8,000元，即送新台幣500元味全龍商城購物金，每月限1,000名。

此外，王道銀行今年推出三張全新味全龍聯名卡新卡面，包括「萬眾寵愛款-李多慧」、「一妍心動款-金娜妍」以及「魚丸甜心款-權喜原」，並提供味全龍聯名卡卡友獨享韓國刷卡回饋加碼，即日起至2026年9月30日，持味全龍聯名卡於韓國實體商店刷卡，且消費當月完成登錄即可享現金回饋加碼4%，若加計原有現金回饋1%，現金回饋最高5%，每月限額500名，每人每月加碼回饋上限新台幣500元。

味全龍聯名卡卡友還可獨享與人氣韓援近距離互動機會，即日起至2026年9月30日，持味全龍聯名卡消費滿額即可參與權喜原及金娜妍應援下午茶會抽獎，單筆消費金額達新台幣1,000元且經登錄者，即可獲得一次抽獎機會，抽獎次數可累計且無上限，王道銀行將抽出20名幸運卡友可參與此活動；活動期間內，累積消費金額達新台幣80,000元且刷卡金額排名前五名者，無須抽獎即可參加，且可額外攜伴一名。

除了滿額抽應援下午茶會，卡友消費滿額還可抽李多慧歡慶見面會，即日起至2026年6月30日，持味全龍聯名卡當月累積消費金額達新台幣8,000元且經登錄者，即可獲得一次抽獎機會，抽獎次數可累計且無上限，活動期間每月將抽出15名幸運卡友，可獲參與李多慧8月歡慶見面會資格，每人每月僅可中獎一次，跨月則可重複中獎，活動總名額共60名。

韓國 中華職棒 李多慧

延伸閱讀

中職／「龍總為了生活」龍隊主題日5月初大巨蛋登場

首選台新卡！ 綜所稅最優分12期0利率，同享最高0.5%

台南5至10月平日住宿3好康 折扣、回饋還能抽獎

明天開搶！台中首波物調券35萬份 1張百元可爽吃250元生魚片攻略曝光

相關新聞

零股開放金融槓桿、當沖？ 金管會：責成兩交易所研究

台股零股交易預計今年底將迎來大變革，盤中零股開盤預計從9點10分，提早到9點整。金管會主委彭金隆解釋，現在很多個股價值已經高過百元、千元甚至萬元，零股金額也蠻大，因此金管會優化交易流程。至於零股是否開

中信銀資管 躍上國際舞台

中國信託銀行受邀出席第四屆「資產管理高峰會」亞洲場，由私人銀行處處長楊子宏擔任講者，分享台灣高資產家族財富治理最新趨勢，獲得現場高度關注與熱烈交流。

新壽外價金「重算」惹話題 金額減四成 金管會要求釐清

台新新光金日前法說會，揭露新光人壽2026年1月開帳外匯價格準備金由996億元降到560億元，大減436億元。因外價金屬負債項目，減少將直接挹注淨值。據了解，金管會已請新壽釐清、說明相關疑慮，內部傾向「不同意」該調整。

中信銀專業治理架構 協助世代理解

中信銀私人銀行處處長楊子宏表示，台灣家族第二代價值轉變亦改變高資產客戶對「傳承」的理解與想像。充分準備的家族已採取行動，將「所有權」與「經營權」分開，並建立家族憲章、家族委員會以及家族辦公室等正式的治理架構，同時與外部顧問合作，協助世代間互相理解。

六壽險外匯價格變動準備金 第1季季減181億元

六大壽險今年3月底外匯價格變動準備金餘額來到4,766億元，月減24億元，較去年底4,948.8億元，則季減181.8億元。其中國泰、富邦、南山、凱基、台灣人壽，都呈現季增，僅新光人壽減少。

華南金股利1.45元 凱基派息1元

華南金、凱基金昨（27）日公布股利同步攀高，華南金合計配1.45元，創歷史次高，其中現金1.35元、股票0.1元，股息殖利率3.8%；凱基金全配現金，合計1元，則與2021年一同創歷年最高，殖利率4.87%。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。