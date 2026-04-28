快訊

台股衝4萬點…父竟慘賠670萬！她求助如何補回 過來人勸：先戒1操作

爭鮮壽司進口海膽卵「鎘」超標近1.7倍 中國辣椒乾驗出蘇丹紅

阿Sa蔡卓妍再婚了！喜嫁小9歲健身教練「恭喜你娶我」

聽新聞
0:00 / 0:00

零股開放金融槓桿、當沖？ 金管會：責成兩交易所研究

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導
金管會。圖／本報資料照片
金管會。圖／本報資料照片

台股零股交易預計今年底將迎來大變革，盤中零股開盤預計從9點10分，提早到9點整。金管會主委彭金隆解釋，現在很多個股價值已經高過百元、千元甚至萬元，零股金額也蠻大，因此金管會優化交易流程。至於零股是否開放金融槓桿、當沖，金管會責成兩個交易所繼續研究。

行政院長卓榮泰率相關部會28日赴立法院進行總質詢備詢。立委廖先翔質詢提到，有關「零股交易」，金管會目前估可將時間提前到9點。他詢問，能否說明現在的方向？目前不開放一些融資券、槓桿操作或全面零股的原因是什麼？

彭金隆說明，台灣資本市場大約已經是第6、第7，應該觀察大一個級別的國際資本市場怎麼做，朝這個方向來演進。

彭金隆提到，台灣過去大都以千股為交易方式，零股交易時間已陸續縮短，讓撮合時間更有效率，避免價差。很多個股價值已經高過百元、千元甚至萬元，在零股的金額也蠻大的，金管會盡量維持對所有投資人都公平，所以開始優化過程，將零股交易時間、撮合效率，調整到跟整股一樣。

彭金隆指出，資本市場之中，除了投資人，還有中介人、券商、交易所，這些都要考量。現在研議的是讓零股跟整股的交易模式一樣；至於「一股交易」又跟零股交易不同，這部分還需要持續研議。（一股交易（單軌制）直接打破「張」的框架，將整個台股市場的基礎交易單位統一降至一股。）

有關零股是否開放金融槓桿、當沖，金管會還在研究中。彭金隆說，過去做當沖或一槓桿的金額小，需要性也不大。但台灣股市現在已經到達一定規模，很多個股價值已經高過百元、千元甚至萬元，所以金管會也責成兩個交易所針對這部分繼續研究，並未完全否定，對所有制度都持開放態度。

資本市場 立法院 行政院長

延伸閱讀

台股全零股制度掀論戰！投資人吵翻：接軌國際還是徒增成本？

長輩沒錢卻沉迷低價股當沖？他勸買ETF遭拒…網酸：老股民心態

虛擬資產ETF買賣 評估鬆綁

經濟日報社論／台積成為台灣的經濟和地緣槓桿

相關新聞

零股開放金融槓桿、當沖？ 金管會：責成兩交易所研究

台股零股交易預計今年底將迎來大變革，盤中零股開盤預計從9點10分，提早到9點整。金管會主委彭金隆解釋，現在很多個股價值已經高過百元、千元甚至萬元，零股金額也蠻大，因此金管會優化交易流程。至於零股是否開

中信銀資管 躍上國際舞台

中國信託銀行受邀出席第四屆「資產管理高峰會」亞洲場，由私人銀行處處長楊子宏擔任講者，分享台灣高資產家族財富治理最新趨勢，獲得現場高度關注與熱烈交流。

新壽外價金「重算」惹話題 金額減四成 金管會要求釐清

台新新光金日前法說會，揭露新光人壽2026年1月開帳外匯價格準備金由996億元降到560億元，大減436億元。因外價金屬負債項目，減少將直接挹注淨值。據了解，金管會已請新壽釐清、說明相關疑慮，內部傾向「不同意」該調整。

中信銀專業治理架構 協助世代理解

中信銀私人銀行處處長楊子宏表示，台灣家族第二代價值轉變亦改變高資產客戶對「傳承」的理解與想像。充分準備的家族已採取行動，將「所有權」與「經營權」分開，並建立家族憲章、家族委員會以及家族辦公室等正式的治理架構，同時與外部顧問合作，協助世代間互相理解。

六壽險外匯價格變動準備金 第1季季減181億元

六大壽險今年3月底外匯價格變動準備金餘額來到4,766億元，月減24億元，較去年底4,948.8億元，則季減181.8億元。其中國泰、富邦、南山、凱基、台灣人壽，都呈現季增，僅新光人壽減少。

華南金股利1.45元 凱基派息1元

華南金、凱基金昨（27）日公布股利同步攀高，華南金合計配1.45元，創歷史次高，其中現金1.35元、股票0.1元，股息殖利率3.8%；凱基金全配現金，合計1元，則與2021年一同創歷年最高，殖利率4.87%。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。