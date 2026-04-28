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零股開放金融槓桿、當沖？ 金管會：責成兩交易所研究
台股零股交易預計今年底將迎來大變革，盤中零股開盤預計從9點10分，提早到9點整。金管會主委彭金隆解釋，現在很多個股價值已經高過百元、千元甚至萬元，零股金額也蠻大，因此金管會優化交易流程。至於零股是否開放金融槓桿、當沖，金管會責成兩個交易所繼續研究。
行政院長卓榮泰率相關部會28日赴立法院進行總質詢備詢。立委廖先翔質詢提到，有關「零股交易」，金管會目前估可將時間提前到9點。他詢問，能否說明現在的方向？目前不開放一些融資券、槓桿操作或全面零股的原因是什麼？
彭金隆說明，台灣資本市場大約已經是第6、第7，應該觀察大一個級別的國際資本市場怎麼做，朝這個方向來演進。
彭金隆提到，台灣過去大都以千股為交易方式，零股交易時間已陸續縮短，讓撮合時間更有效率，避免價差。很多個股價值已經高過百元、千元甚至萬元，在零股的金額也蠻大的，金管會盡量維持對所有投資人都公平，所以開始優化過程，將零股交易時間、撮合效率，調整到跟整股一樣。
彭金隆指出，資本市場之中，除了投資人，還有中介人、券商、交易所，這些都要考量。現在研議的是讓零股跟整股的交易模式一樣；至於「一股交易」又跟零股交易不同，這部分還需要持續研議。（一股交易（單軌制）直接打破「張」的框架，將整個台股市場的基礎交易單位統一降至一股。）
有關零股是否開放金融槓桿、當沖，金管會還在研究中。彭金隆說，過去做當沖或一槓桿的金額小，需要性也不大。但台灣股市現在已經到達一定規模，很多個股價值已經高過百元、千元甚至萬元，所以金管會也責成兩個交易所針對這部分繼續研究，並未完全否定，對所有制度都持開放態度。
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