連續16年暖心守護 遠雄人壽癌症家庭子女獎助學金開放申請

當家庭面對癌症時，最辛苦的往往不只是病人，還有那些默默承受，卻依然努力的孩子，遠雄人壽用心陪伴，長期關注癌症家庭所面臨的困境，支持他們安心向學、勇敢追夢。即日起至5月31日開放「遠雄人壽癌症家庭子女獎助學金」申請，期盼成為他們在逆境中穩步前行的重要後盾。

癌症已連續 43 年位居國人十大死因之首，對家庭所帶來的影響深遠且長期。除了龐大的醫療與照護支出，患者往往因治療需要而暫時離開職場，導致家庭收入中斷，進而對整體家庭生活及孩子的求學安排造成沉重負擔。因此，遠雄人壽攜手台灣癌症基金會，共同推動「癌症家庭子女獎助學金」，至今已連續16年不間斷，累計協助超過1,300個癌症家庭，減輕就學壓力，讓孩子能持續完成學業。

多位受助學生回饋表示，在父母罹癌、家庭收入驟減的情況下，仍努力半工半讀，兼顧課業與家庭責任，也更加堅定透過教育翻轉人生的信念。他們分享，這份獎助學金不僅是經濟支持，更讓他們在辛苦的人生時刻感受到被陪伴、被鼓勵的力量，成為持續向前的重要支撐。

為進一步擴大支持影響力，遠雄人壽內外勤同仁亦發起認捐獎助學金行動。曾參與捐款的同仁表示，公益不在於金額多寡，而是在於集結眾人的愛心，實際幫助更多孩子完成學業，這份參與感與成就感，也讓同仁深刻感受到付出的價值。

2026年遠雄人壽癌症家庭子女獎助學金即日起至5月31日開放申請，凡就讀高中職或大學院校，且符合相關資格者皆可提出申請。遠雄人壽表示，孩子不應因家庭遭逢疾病而被迫放棄學習與希望，未來也將持續以實際行動支持癌症家庭，讓教育成為翻轉未來的重要支點。