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富邦產旅平險升級 班機延誤最高保障2.4萬、贈日韓泰住院醫療代墊服務

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北即時報導
富邦產險推出全新改版的網路投保旅平險服務，一次投保即可保障多達15項旅程相關風險，同時也因應旅遊旺季推出「期間限定方案」，提供民眾更多選擇。富邦產險／提供
富邦產險推出全新改版的網路投保旅平險服務，一次投保即可保障多達15項旅程相關風險，同時也因應旅遊旺季推出「期間限定方案」，提供民眾更多選擇。富邦產險／提供

海外旅遊需求持續升溫，民眾對於海外突發醫療、行程延誤及海外消費等風險的保障意識攀升，富邦產險推出全新改版的網路投保旅平險服務，一次投保即可保障多達15項旅程相關風險，同時也因應旅遊旺季推出「期間限定方案」，班機延誤最高保障達2.4萬元、改降非原定機場最高保障1.2萬元，並提供最高6萬美元的SOS海外緊急救援服務，針對日本韓國泰國等熱門旅遊地區，更提供住院醫療費用及保證金代墊服務。此外，更可彈性加購特定票券取消補償險等，提供民眾更貼近旅遊需求的高CP值保障選擇，一次搞定旅程風險。

富邦產險表示，本次網路投保旅平險推出多項全新改版內容，以「期間限定方案」為例，海外突發疾病醫療涵蓋法定傳染病保障，一次涵蓋醫療方面住院最高100萬元、門診最高2萬元、急診最高5萬元、返國住院醫療最高5萬元等保障，並提供最高6萬美元的SOS海外緊急救援服務，包括緊急醫療諮詢、醫療轉送、轉送回國及必要之協助安排；另針對日本、韓國、泰國等熱門旅遊地區，提供住院醫療費用及保證金代墊服務，讓旅客以超值方案安心出發。

此外，富邦產險進一步說明，新改版的旅遊不便險，特別強化旅客最有感的延誤與行程異動保障，其中班機延誤最高保障2.4萬元，改降非原定機場最高1.2萬元，同時納入水陸公共交通工具延誤保障，即使旅途中遇到新幹線或其他公共交通工具延誤，也能有效降低因行程變動所衍生的額外支出壓力。同時，考量民眾於海外刷卡購物的需求提升，富邦產險也同步將相關風險納入保障，以投保海外旅平險搭配旅遊不便險的「期間限定方案」為例，信用卡盜用與信用卡購物保障最高可各達3萬元，讓旅客在海外消費安心無虞。

為回饋廣大客戶的支持，富邦產險同步推出加碼抽獎活動，活動期間內凡於富邦產險官網網路投保旅平險，總保費達新臺幣1,500元以上，免登錄即可參加抽獎，有機會獲得「Uber／Uber Eats通用券800元」乙張（可用於機場接送），加入富邦產險官網會員，更有機會獲得momo幣1萬元，6月前網路投保還有機會抽中Apple iPhone 17 Pro（512G）。

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