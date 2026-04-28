高雄銀進駐高雄資產管理專區 啟用旗艦中心布局高資產客群

高雄銀行搶攻高資產財富管理市場，4月28日正式進駐專區並啟用高資產旗艦中心。包括高雄市政府副市長林欽榮、財政局局長李瓊慧及經濟發展局副局長林廖嘉宏皆代表高雄市政府蒞臨開幕剪綵活動，共同見證高雄銀行成為深耕南台灣高資產服務的重要金融機構之一，宣示全面升級財富管理服務，積極布局南台灣高資產客群，接軌國際資產管理市場的決心。

林欽榮表示，高雄正由傳統製造業轉型為兼具產業與金融動能的城市。隨半導體S廊帶、淨零轉型及亞灣2.0計畫啟動，高雄已匯聚產業資金與人才，帶動金融及保險業成長率位居六都之冠。

林欽榮也指出，高雄專區金管會已核定56家金融機構辦理試辦業務，並有68家機構與市府簽署MOU。高雄銀行進駐專區設立旗艦中心，展現其從傳統金融轉向資產管理的指標意義。未來，期待高銀能結合其在地經營優勢與中山大學、高雄金融科技創新園區等產學能量，持續協助高雄建構完整的金融生態系。

高雄銀行表示，自2026年3月獲准進駐「高雄資產管理專區」並自本日起開辦專區試辦業務，建置專業團隊、完善商品架構及強化風險控管機制，建立完善高資產客戶服務體系。本次選定專區內的「南高雄分行」為高雄資產管理專區分行，同步設立高資產旗艦中心，做為推動財富管理轉型重要里程碑，將以提升客戶資金調度效率及資產流動性為重要推動方向，透過「保單及保費融資」與「自益特定金錢信託受益權質借」等金融工具並結合專業稅務規劃，協助客戶靈活運用資產，提升整體財務配置效率。

高雄銀行強調，未來將持續配合政策推動，結合高雄資產管理專區制度優勢與在地經營基礎，建構涵蓋投資管理、資產配置及財富傳承的完整服務架構，穩健發展資產管理業務，致力提供高資產客戶更具整合性與前瞻性的專業金融服務，以提升高雄銀行於資產管理業務範疇競爭力。