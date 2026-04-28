北富銀信用卡繳綜所稅優惠 刷卡金或分期0利率二擇一

五月報稅季將至，報稅金額與資金調度成為國人關注重點。為協助民眾輕鬆完成稅務申報，台北富邦銀行自5月1日至6月1日止推出多元優惠方案，刷富邦信用卡繳稅不僅可享免手續費，還能選擇刷卡金回饋或分期優惠，透過具彈性的支付選擇，從容完成報稅大事。

在「一次付清」優惠方面，北富銀依不同客群需求提供相應回饋機制。針對理財會員，恆富、智富理財會員可享最高0.66%刷卡金回饋；穩富理財會員可享最高0.5%刷卡金回饋。一般存戶方面，單筆繳稅滿30萬元，可享最高0.36%刷卡金回饋。另富邦J卡提供卡友單筆繳稅金額達8萬元，即可享有最高0.25%刷卡金回饋；單筆繳稅金額達100萬元，更可享有最高0.36%刷卡金回饋。

若民眾希望採取分期方式繳納綜所稅，北富銀亦提供多元分期選項。理財會員及存戶可享3期0利率優惠；一般富邦卡卡友則可享不限金額、12期以上（含）前3期免息，在完成納稅義務的同時，也能保留資金調度的空間與彈性。

另針對有短期資金需求的民眾，報稅期間透過線上申辦北富銀信貸，亦可享首期利率0.01%、手續費減免2,000元優惠，申請流程簡便、快速核貸撥款，協助民眾更從容因應報稅期間的資金安排。

進入報稅季節，相關詐騙亦層出不窮。北富銀提醒民眾，政府機關及金融機構不會以電話、簡訊或電子郵件方式要求操作ATM，或索取信用卡及帳戶資訊，若接獲可疑訊息，應提高警覺，並可撥打165反詐騙專線查證，以免造成財務損失。