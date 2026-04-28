女性將掌握全球40%財富 滙豐銀調查：她們更重視的3件事

根據調查，到2030年前全球將有約113兆美元資產，相當於接近四成的可投資財富將由女性掌控。當家庭與企業資本的決策由女性主導時，財富管理的思維與方式也產生結構性的轉變。根據滙豐私人銀行最新發布的《女性與財富：全球機遇》報告，對許多女性而言，財富不只是數字的累積，更是實現人生目標與價值的工具，因此更加重視長期規劃、家族傳承與社會影響力。

滙豐表示，推動女性財富規模增長的動能來自於諸多層面，包含女性在職場與創業領域取得更大成就、收入與資產持續累積，以及歷史上最大規模的世代財富轉移，讓愈來愈多女性開始成為家庭與企業資本的重要決策者。這並不僅是財富持有者性別比例的改變，更是財富觀念的演變。例如，女性更傾向於將資產用於退休規劃或子女教育；在慈善與社會影響方面，支持公益事業的比例亦較男性高出約9個百分點。

滙豐私人銀行行政總裁劉宏敏表示：「全球最大規模的財富轉移正在進行中，女性不僅是參與者，更是決策者、創辦人、投資者及資本的管理者。隨著女性財富以前所未有的規模建立、繼承及主導資本，財富管理的未來將取決於金融機構如何成為真正的合作夥伴。」

報告指出，富裕女性長期以來未被金融服務行業充分理解與服務，部分原因在於，業界對男性與女性投資者之間的差異了解仍然有限，許多金融服務與投資產品的設計仍以男性客戶為主要參考。隨著女性財富飆升，金融機構將可能錯失超過100兆美元的商機，這意味著金融機構需要重新思考如何與女性投資者建立更有效的互動。

首先，在投資機會方面，女性在私人市場與直接投資領域的參與度仍然偏低，如何提升女性對這些資產類別的接觸與參與，是未來的重要課題。其次，在投資決策的參與感與信心方面，不少女性表示對投資決策仍缺乏足夠信心。這往往反映了金融行業長期以男性客戶為中心所形成的溝通與服務模式。提供更清晰的建議、投資教育與交流平台，有助於讓女性更積極參與財富管理。

此外，女性企業家在創業與企業擴展過程中，仍面臨資本與人脈網絡的挑戰。研究顯示，女性企業家獲得商業導師與顧問支持的比例，比男性低六個百分點。建立更完善的創業支持網絡，對女性創業者而言尤為重要。

滙豐(台灣)商業銀行財富管理及金融服務方案部負責人李勝凱補充：「隨著越來越多女性晉身超高淨值人士行列，我們不僅看到她們對投資組合及所持企業有更深入的了解，同時對一系列世界級投資方案的需求也在不斷增加，以滿足她們的目標、價值觀與人生規劃。」