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為生育困境做準備 南山人壽推護花保單升級版「媽咪寶2」

經濟日報／ 記者黃于庭／台北即時報導
南山人壽推出升級版女性專屬保單「媽咪寶2定期保險」，新增業界首創「罹癌後凍卵補助保險金」及所生子女「早期療育補助保險金」。圖／南山人壽提供
南山人壽推出升級版女性專屬保單「媽咪寶2定期保險」，新增業界首創「罹癌後凍卵補助保險金」及所生子女「早期療育補助保險金」。圖／南山人壽提供

南山人壽「護花保單」再升級，推出加強版女性專屬保單「南山人壽媽咪寶2定期保險（MOMMY CARE2）」（以下簡稱「媽咪寶2」），除了保留第一代保單的女性被保險人「不孕症特定試管嬰兒保險金」，升級版再增加「罹癌後凍卵補助保險金」，及其所生子女的「早期療育補助保險金」，三項給付都是業界首創，用保障分擔每位媽媽的壓力。

內政部統計，2024年女性平均新婚年齡是31.1歲，生第一胎的平均年齡則是31.7歲左右，晚婚晚育，加上生活或工作節奏快、壓力大等因素，據內政部引用國內臨床專家經驗表示，國內想生育卻受不孕症困擾的夫妻比率約在10％～15％，即平均約7對夫妻就有1對可能需要借助人工生殖技術的協助，為支持與協助不孕夫妻生育願望，政府推出「不孕症試管嬰兒補助3.0方案」，讓有不孕困擾的夫妻可考慮儘早運用試管嬰兒療程補助，趁年輕拉高受孕機會，或運用補助生育第二胎以上寶寶 。

在醫療技術進步，癌症存活率大幅提升下，考量到民眾在接受癌症等疾病治療時，可能面臨導致絕育或不孕的醫療處置，尤其年輕癌症患者得知自己可能因治療癌症，失去生育能力時，心理衝擊更巨大，若能先採取合適的生育保存對策，等完成癌症治療後，再依據個人身體狀況，規劃未來的生育計畫，讓年輕癌友也可達成為人父母的願望，政府推出「醫療性生育保存補助試辦方案」，從2025年9月1日起，針對18歲以上、未滿41歲乳癌及血液癌患者的生育保存，提供女性取卵療程每次最高補助7萬元、男性取精處置每次最高補助8,000元。

因女性生育年齡延後，衛福部指出，35歲以上高齡孕婦發生不孕、流產、早產機率較高，在懷孕期間罹患妊娠高血壓、子癲前症、妊娠糖尿病等高危險妊娠合併症的風險也增加，腹中寶寶出現低出生體重、染色體異常或其他先天缺陷的機率也跟著升高，依據美國婦產科醫學會研究數據顯示，35歲產婦生出胎兒為唐氏症的風險約是25歲產婦的3倍，至於父親年齡越高，越可能導致孩童心理及行為健康上的問題，如自閉症、注意力不足過動症、躁鬱症等，除鼓勵及補助風險較高的懷孕媽咪接受產前診斷檢查外，國健署亦參考美國疾病管制署及國內專家建議，建立兒童發展篩檢模式，從2024年7月1日起，針對未滿7歲兒童新增6次兒童發展篩檢服務，以期及早發現發展遲緩兒童，及早療育，以提升兒童健康。

為配合政府政策，及分擔媽咪們的憂慮，南山人壽4月下旬推出升級版的「媽咪寶2」，專供18足歲到43歲女性投保，繳費20年，保障到被保險人84歲的保單年度末。

保單分為三大類女性專屬保障，第一是備孕、孕期及生產相關保障，包括響應政府政策的「不孕症特定試管嬰兒保險金」、「罹癌後凍卵補助保險金」，可搭配政府補助，強化備孕準備，保障女性想成為媽媽的心願。另外，還有提供「妊娠期特定併發症醫療保險金」與成功生產的「婦女關懷保險金」，第一胎給付投保單位數乘上1萬元，第二胎給付投保單位數乘上3萬元，第三胎(含)以後給付投保單位數乘上5萬元，同樣也是響應政府鼓勵爸媽們多生幾胎的方向。

第二是嬰兒的相關保障，除了業界首創的「早期療育補助保險金」，可支持及早介入，讓孩子發揮潛能、降低未來障礙外，還有保障50項新生兒先天性疾病的「嬰兒先天性重大缺損保險金」，如特定先天性心臟病、特定先天性神經系統疾病等，一次性給付的保險金，協助嬰幼兒能早期接受完善治療，恢復健康，也能協助減輕媽咪產後面對小孩醫療照護的種種壓力。

第三即是女性疾病及相關手術保障，包括「嚴重全身性紅斑性狼瘡腎病變醫療保險金」、「嚴重類風濕性關節炎醫療保險金」、「癌症乳房重建手術保險金」、「皮膚移植手術醫療保險金」及22項特定手術之「特定手術醫療保險金」，真正發揮保障女性的功能。

南山人壽表示，「媽咪寶2」適合三大族群投保，一是可作為即將步入婚姻的女性，替自己規劃的新人生階段保單，保障自己的同時，也可保障規劃要迎接的新生命。二是作為父母送給寶貝女兒的嫁妝保單，守護女兒未來的幸福。三是提供重視女性好發疾病風險者，如紅斑性狼瘡、類風濕性關節炎，與乳房重建、子宮肌瘤切除、骨盆腔子宮內膜異位症等女性相關手術有較高風險意識者，可透過投保這張保單，強化女性疾病相關保障。

同時，據衛福部引用美國生殖醫學會的研究指出，30歲健康女性每個排卵周期嘗試懷孕的成功機率約20%，但到40歲時，會降至5%以下，女性卵巢功能與卵子品質亦關係未來受孕機率及新生兒健康等，「媽咪寶2」攜手南山人壽「健康守護圈」合作夥伴「華育婦產科診所」與「茂盛醫療體系」，凡在2026年10月31日前完成投保「媽咪寶2」的前200名保戶，可申請AMH卵巢功能與維生素D濃度健康檢查。

「南山人壽媽咪寶2定期保險（MOMMY CARE2）」保障，單位數為投保單位數，可為0.5～2單位。註（1）備孕、孕期及生產保障：保障至被保險人保險年齡45歲之保單年度末；（2）嬰兒保障：活產嬰兒至多保障至其七足歲（含）前；（3）女性疾病及相關手術保障：保障至被保險人84歲之保單年度末。資料來源／南山人壽提供
「南山人壽媽咪寶2定期保險（MOMMY CARE2）」保障，單位數為投保單位數，可為0.5～2單位。註（1）備孕、孕期及生產保障：保障至被保險人保險年齡45歲之保單年度末；（2）嬰兒保障：活產嬰兒至多保障至其七足歲（含）前；（3）女性疾病及相關手術保障：保障至被保險人84歲之保單年度末。資料來源／南山人壽提供

內政部 試管嬰兒 保單

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