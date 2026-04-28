統一投信晉級兆元投信 總資產管理規模三年增加300%

投信投顧公會統計至今 ( 2026 ) 年3月底，全體投信總資產管理規模近三年增加113%至16.97兆元。前十大規模投信中，以統一投信成長幅度居冠，總資產管理規模從三年前的不到2,000億元，高速成長至7,730億元，增幅約300％。同期間，其餘九家投信的規模增幅則介於50%~225%。統一投信基金/ETF淨值快速成長，吸引大幅資金流入，截至4月23日，總資產管理規模進一步成長至1.01兆元，躍升為兆元規模的投信。

以資產類型區分，統一投信主動式投資規模達到9,106億元，佔其總資產管理規模逾九成。其中，主動式ETF規模成長最快。主動式ETF的持股透明化機制，可以提升投資人對主動投資的信任。金管會去年開放主動式ETF後，統一投信緊跟著發行主動統一台股增長ETF（00981A）、主動統一全球創新ETF（00988A），提供投資人多樣化的資產配置需求。這兩檔主動式ETF掛牌後淨值持續成長，獲得投資人青睞，也讓統一投信成為主動式ETF最大發行商。

世界在變，唯一不變的是統一投信對主動投資研究的熱忱。這30年來，統一投信堅持深耕主動投資領域，全方位打造具備持續性的人才培養機制，以實現台灣資產管理產業的永續發展。長年以來，統一投信對主動投資研究的執著，屢獲專家肯定，歷年基金獎獲獎累計達152座，包含30座團體研究大獎，並將持續為更多投資人提供理財的幸福感，達到福澤萬民的目標。

統一投信表示，主動式ETF浪潮的影響力進一步擴散至主動基金領域，更帶動台灣資本市場出現重大變革。由於AI熱潮推動台股結構升級，千金股增加至45檔，並誕生兩檔萬金股。產業複雜度及高價股占比提升，投資人選股難度高且資金有限，轉而投入優質主動式ETF的懷抱，用小額資金就能享有專業團隊的投研能量，參與台股價值的升級。同時，主動式ETF吸納資金，經理團隊透過專業選股及對資金的運籌帷幄，持續發掘「小台積電們」，推動整體市場活絡性及穩定度，形成生生不息的正向循環。

統一投信表示，總資產管理規模達到兆元不是終點，將持續秉持代代傳承的人才培育理念，壯大優秀的投研團隊，努力以獲取超額報酬*為目標。未來也將提供更多優質的基金/ETF產品，投資人可以直接利用統一投信的理財商品，打造更貼合個人需求的資產配置，達到長期財富增長的夢想。