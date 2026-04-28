外資匯出 台幣升幅收斂

台股昨（27）日盤中一度衝破4萬點大關，匯市同步走揚。新台幣兌美元盤中一度升破31.4元關卡，最高來到31.388元，升值1.28角。不過午後隨外資轉為匯出，升幅略為收斂，終場收在31.467元，升值4.9分，仍創近兩個月來新高，總成交量達25.58億美元。

匯銀指出，本周為超級央行周，包括日本央行、美國聯準會和歐洲央行都將陸續開會，投資人聚焦油價和戰爭是否引起「停滯性通膨」，打亂主要央行貨幣政策路徑，尤其美國聯準會是否延後降息，將是關注焦點。

昨天外資在股市操作轉趨保守，昨單日賣超台股達511.9億元，市場估計匯出金額約13億美元，成為壓抑新台幣升幅的主要因素。匯銀人士指出，若外資持續進行獲利了結並擴大匯出力道，短線新台幣原先偏升震盪的格局，可能出現轉變。

匯銀分析，中東戰火延燒近兩個月以來，對金融市場的衝擊已逐步鈍化，投資人情緒轉向關注企業基本面與產業題材。本周適逢美國科技股超級財報周，Meta、微軟、高通、蘋果都將公布財報，市場對大型科技企業表現抱持高度期待，加上國內政策面利多加持，推升多頭氣勢。

交易員指出，新台幣短線走勢仍將受股市表現與外資動向主導。若台股維持強勢並吸引資金回流，匯價仍有機會維持偏升格局；但若外資轉為淨匯出，或國際市場波動加劇，則不排除匯率出現震盪整理。