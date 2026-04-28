台灣人壽擴大公建、不動產版圖

隨著政策鼓勵保險資金投入國內重大建設，台灣人壽透過多元投資與大型開發案，持續擴大在公共建設與不動產領域的版圖。

台灣人壽昨（27）日表示，在參與投標台中市超巨蛋標案方面，後續仍有綜合評選審查程序，現階段尚無法確認是否取得標案。至於是否僅有一家申請之資訊需以台中市政府公布為準，台灣人壽無法回覆。

以近期備受關注的高雄鳥松都市更新案為例，台灣人壽於2026年4月取得最優申請人資格，預估投入資金約180億元，開發完成後整體價值上看251億元。該案不僅具備區位優勢，也象徵台灣人壽深耕南台灣市場、積極參與都市更新的長期策略，進一步強化其在大型開發案中的競爭力。

在北台灣方面，台灣人壽同樣積極布局。於桃園航空城開發計畫中，該公司攜手長榮集團旗下企業成立合資公司，斥資約500億元開發優先產業專用區，基地面積約19公頃。整體規劃涵蓋多功能大型運動場館、物流倉儲、飯店及商辦大樓，預計2026年動工，並於2028年至2029年間陸續完工，目標打造結合產業、商務與休閒機能的國際級產業聚落，帶動區域經濟發展。

除上述大型指標案外，台灣人壽亦積極參與多項公共建設與BOT案，包括宜蘭清水建設案、台中洲際棒球場BOT案、高雄特貿三公辦都更案及南投日月行館等。

在已投入營運的公共建設方面，台灣人壽亦展現良好經營成果。其中，台中洲際棒球場已成為重要亮點，不僅為職棒球隊主場，周邊更結合大型購物商場、多功能運動中心及停車設施，打造全台首座以棒球為主題的複合式育樂園區。