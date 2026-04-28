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中信集團運動經濟大布局 旗下台壽投標台中超巨蛋開發案

經濟日報／ 記者宋健生／台中報導
台灣人壽。圖／台灣人壽提供
台灣人壽。圖／台灣人壽提供

中信集團運動經濟全台大布局，北中南通吃！其中，台中超巨蛋BOT開發案昨（27）日截止投標，確定只有中信金控（2891）旗下台灣人壽投標，連同桃園航空城巨蛋型體育場館及高雄澄清湖棒球場公辦都更案等，累計總投資金額上看1,500億元。

台灣人壽總經理莊中慶表示，集團積極布局大健康、綠能及儲能產業，其中蓬勃發展的運動經濟，更是著墨的焦點，近幾年中信兄弟棒球隊在全台累計擁有上百萬象迷，不但對球隊賽事全力支持，更衍生出龐大商機。

由於中信兄弟的主場位於台中洲際棒球場，中信集團近幾年也積極布局台中，包括與國揚集團合作、投資逾120億元的「漢神洲際購物廣場」，剛於4月10日開幕營運，商場緊鄰台中洲際棒球場，未來年營業額將挑戰200億元。

而備受矚目的「台中超巨蛋BOT開發案」確定只有台灣人壽一家廠商投標，此案總投資金額近600億元，規模與投資額度均創下全國體育建設新高。

台中市運動局預計28日召開投標廠商資格審查會議，隨後進行投資計畫審查及議約程序，最快第3季簽約。根據台灣人壽提出的規劃構想書，此案一旦順利得標，預計2027年下半年動工，最快2031年完工啟用。

莊中慶表示，台中超巨蛋初步規劃可容納人數約4.57萬人，全案將由中信集團主導，擬參考北海道巨蛋模式，引進日本火腿集團合組國際聯合開發團隊。

未來台中超巨蛋除主體場館，也將規劃二棟飯店及一座大型百貨商場。其中，商場總營業樓板面積達10萬坪，規模將超越興建中的台中高鐵站特區「D-ONE第一大天地」購物中心9萬坪營業面積，有望成為全台最大的百貨購物中心。

至於百貨商場的主導者，業界點名近幾年與中信集團有多項合作案的國揚集團。不過，莊中慶說，除了國揚集團，後續也將向新光、遠東、微風及三井等擁有大型百貨商場經營經驗的龍頭「請益」。

值得注意的是，在北部方面，台灣人壽與長榮集團旗下榮運合資成立的中信榮盛公司，斥資500億元在桃園航空城基地打造巨蛋型體育場館及各種倉儲，預計8月動工，第一期將於2028年底至2029年完工。

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