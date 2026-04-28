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華南金股利1.45元 凱基派息1元

經濟日報／ 記者廖珮君林勁傑／台北報導
華南金。華南金／提供
華南金。華南金／提供

華南金（2880）、凱基金昨（27）日公布股利同步攀高，華南金合計配1.45元，創歷史次高，其中現金1.35元、股票0.1元，股息殖利率3.8%；凱基金全配現金，合計1元，則與2021年一同創歷年最高，殖利率4.87%。

華南金去年獲利配發股利1.45元寫史上次高，顯示在獲利創高帶動下，股利水準明顯上移。以華南金27日收盤價35.25元估算，現金殖利率3.8%，逼近4%在金控中仍具相對吸引力。

華南金從2021年開始，就轉向以配發現金為主、股票股利為輔，以避免股本膨脹、稀釋每股獲利，也藉此拉高資本使用效率。

據顯示，華南金現金股息已連三年走升，從2023年每股1.2元，2024年提升至1.25元，2025年再攀至1.35元，呈現穩步上調趨勢，並逼近歷史高點2005年的1.4元，顯示在獲利動能支撐下，公司具備持續提高現金回饋的能力。

值得注意的是，儘管2025年每股稅後純益達1.9元、創歷史新高，但配發總股利1.45元，盈餘分配率降到76%，不僅低於八成，也為近三年低點，顯示股利發放並未完全跟隨獲利等幅擴張。法人分析，盈餘分配率下修，反映華南金在股東回饋與資本累積間，採取更為平衡的策略。

一方面維持具競爭力的現金殖利率，另一方面保留更多盈餘強化資本結構，以支應未來放款與投資擴張需求，同時提升面對景氣循環與金融市場波動的韌性。

凱基金昨日董事會則通過每股普通股配發現金股利1元。現金股利較前一年的0.85元成長18%，並達到歷年最高配發金額，該公司2021年也曾配發1元，但當年有一次性出售大樓利益。而此次現金股息配發率為57%，為近五年來最高。以昨日收盤價20.5元計算，現金股息殖利率達4.87%，暫居金控第一。

凱基金2025全年稅後純益達300億元，EPS為1.74元；在排除提列外匯價格變動準備金59億元與歷年一次性影響因素，年度獲利創歷史新高。

凱基金強調今年獲利動能維持強勁表現，第1季獲利若加計FVOCI股票處分利益，調整後的獲利為262.05億元，換算為EPS 1.55元，續創歷史同期新高，年成長率逾200%；FVOCI股票處分損益雖不計入當期損益，直接反映於保留盈餘仍屬可供分配盈餘；同時，凱基銀行與凱基證券兩家子公司第1季稅後純益達80億元，較去年同期成長126%，持續厚實金控獲利及配發股息基礎。

股利 凱基金 華南金

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