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0056躍永豐金最大單一股東

經濟日報／ 記者任珮云廖珮君／台北報導

永豐金（2890）、華南金前十大股東出爐，雙雙獲高股息ETF青睞，元大高股息ETF（0056）躍居永豐金最大單一股東，持股達3.97%；華南金前十大股東名單，0056、元大台灣高息低波（00713）與元大台灣50（0050）三檔ETF全數入列，顯示被動資金已成為影響兩家金控股價與籌碼面的重要力量。

永豐金控最新年度十大股東名單出爐，股權結構出現明顯變化。根據最新資料顯示，最大股東已由去年的永豐餘投控，改由元大投信0056取而代之。

今年前十大股東中ETF整體持股比重由前一年度的7.76%下降至5.34%，且全數來自元大投信體系，反映ETF資金對金融股的布局雖略有調節，仍具一定影響力。

今年永豐金兩大主要ETF股東分別為0056，持股比達3.97%，以及0050，持股比為1.37%。兩檔ETF長期以穩健配息與大型權值股配置為訴求，持續吸引市場資金進駐，也使其在金融股東結構中扮演關鍵角色。

另根據華南金今年前十大股東名單，0056、00713與0050三檔ETF全數入列。從持股變化觀察，0056持股比攀升到3.88%，由第三大股東擠進第二大；00713持股比攀到1.77%，名次從第十躍升至第七，加碼力道最為明顯。

0050則以1.29%持股首度入榜，反映市值型ETF也開始提高對華南金配置比重。相較之下，泛公股持股29.21%仍穩居最大股東，但市場主導權已逐步向ETF傾斜。

法人分析，華南金受青睞主要來自三大因素：首先，近年現金股利穩步提升、殖利率具吸引力；其次，金控權值股具流動性優勢。第三，在科技股估值偏高或市場波動加劇時，金融股具防禦屬性，成為資金配置避風港。

華南金 元大 元大投信

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