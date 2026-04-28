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六壽險外匯價格變動準備金 第1季季減181億元

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北報導

六大壽險今年3月底外匯價格變動準備金餘額來到4,766億元，月減24億元，較去年底4,948.8億元，則季減181.8億元。其中國泰、富邦、南山、凱基、台灣人壽，都呈現季增，僅新光人壽減少。

富邦人壽去年底外價金餘額為1,421.2億元，今年3月底外價金餘額超過1,470億元，創歷年最高紀錄，較2月底增加超過7億元。

國泰人壽去年底外價金餘額為1,138億元，今年3月受惠台幣單月走貶，國壽持續厚實外匯價格變動準備金，截至3月底累積餘額逾1,230億元。

新光人壽去年底合併前外價金餘額為996億元，合併後截至3月底外價金餘額逾560億元。

新光人壽 國壽 富邦

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