六壽險外匯價格變動準備金 第1季季減181億元

中信銀私人銀行處處長楊子宏表示，台灣家族第二代價值轉變亦改變高資產客戶對「傳承」的理解與想像。充分準備的家族已採取行動，將「所有權」與「經營權」分開，並建立家族憲章、家族委員會以及家族辦公室等正式的治理架構，同時與外部顧問合作，協助世代間互相理解。

2026-04-28 01:42