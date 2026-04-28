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中信銀專業治理架構 協助世代理解

經濟日報／ 記者任珮云／台北報導

中信銀私人銀行處處長楊子宏表示，台灣家族第二代價值轉變亦改變高資產客戶對「傳承」的理解與想像。充分準備的家族已採取行動，將「所有權」與「經營權」分開，並建立家族憲章、家族委員會以及家族辦公室等正式的治理架構，同時與外部顧問合作，協助世代間互相理解。

楊子宏出席「資產管理高峰會」亞洲場，對談主題為「塑造家族財富的未來—亞洲下一代繼承人在意什麼？」與談人Maren Schweizer、雷禮權分別為百年企業第六代、第四代接班人，主持人Owen Walker引用中文俗諺「富不過三代」提問，如何面對尚未準備好接班的下一代並給予建議。

雷禮權為香港九龍巴士第四代接班人，他表示，作為家中唯一繼承人，在祖父與父親接連過世、叔叔重病時，原是藝術家出身的他從英國返回香港接班，他深知自身能力有限，因此萌生成立獎學金的想法，培養優秀人才，並從小建立社交網絡、及早進入大企業歷練，他認為「讓出身富裕的孩子保持進取心很困難」，辦理此獎學金亦促使他和下一代與這些傑出學生互相學習、受益匪淺。

Maren Schiwizer為Schweizer World Group第六代接班人，他表示，由長子接管公司的傳統已然改變，目前35家相關企業中僅有一家企業有家族成員參與經營，「核心概念是希望招募最優秀的人才加入。」即使是家族成員，進入家族企業仍須經過專業評估。

萬方家族辦公室新加坡首席執行官兼聯合創始人李彥輝補充，從與客戶的互動經驗觀察出「下一代並非理所當然接任，必須由最適合的人選來領導公司發展。」顯見家族治理模式逐步由創辦人主導走向制度化協作。

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