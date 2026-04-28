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中信銀資管 躍上國際舞台

經濟日報／ 記者任珮云／台北報導
中國信託銀行私人銀行處處長楊子宏代表出席《Financial Times》資產管理高峰會亞洲場，為台灣唯一受邀金融業。中國信託銀行／提供
中國信託銀行私人銀行處處長楊子宏代表出席《Financial Times》資產管理高峰會亞洲場，為台灣唯一受邀金融業。中國信託銀行／提供

中國信託銀行受邀出席第四屆「資產管理高峰會」亞洲場，由私人銀行處處長楊子宏擔任講者，分享台灣高資產家族財富治理最新趨勢，獲得現場高度關注與熱烈交流。

國際財經權威媒體Financial Times（金融時報）攜手旗下財富管理專業雜誌Professional Wealth Management（PWM）舉辦「資產管理高峰會」亞洲場，中信銀為台灣唯一受邀出席的金融機構。

楊子宏指出，隨著資產規模持續擴大，台灣高資產客群的關注焦點已由過往單純資產累積，轉向跨境配置與跨世代傳承的整體規劃，財富管理議題逐步邁向全球化與制度化。家族治理模式亦從創辦人主導，轉變為更具制度與協作精神的運作架構，顯示台灣家族企業在傳承與治理上正進入新階段。

他分析，市場長期認為亞洲第二代傾向脫離家族、自主發展，但觀察台灣情況則呈現不同樣貌。多數第二代對家族仍具有高度情感連結，並希望在既有架構中尋找自身定位與貢獻方式。他們更重視三大核心價值，包括擁有自主「選擇」參與方式的空間、以創造正面影響為導向的「目標」，以及規劃個人職涯與生活的「彈性」。

台灣高資產家族逐漸發展出「共同駕駛（Co-pilot）」的接班模式，由創辦人持續掌舵，讓第二代提早參與決策，並透過境外資產管理累積實務經驗，逐步建立能力與信心。

因應此變化，中信銀提出「三池架構」協助客戶進行資產配置與傳承規劃，將資產區分為由第一代主導、偏重穩健配置的「核心池」，確保現金流穩定的「收益池」，以及由第二代主導、投入私募股權與永續發展的「成長池」，藉此兼顧資產保全與成長動能，並促進世代間協作。

楊子宏強調，未來金融機構競爭關鍵在於整合高資產家族的企業金融與家族傳承服務需求，從傳統的「單點產品供應者」提升成「整合偕同服務者」，串聯個人、家族與企業金融需求，並結合跨國據點提供一站式服務。

中信銀 銀行 金融時報

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