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獨家／台新新光合併後...新壽外價金竟砍四成惹議 金管會出手了

經濟日報／ 記者廖珮君戴玉翔／台北即時報導
金管會。圖／本報資料照片
金管會。圖／本報資料照片

台新（2887）合併新光金後首度法說會，揭露新光人壽2026年1月開帳外匯價格準備金由996億元降到560億元，大減436億元。因外價金屬負債項目，減少將直接挹注淨值。據了解，金管會已請新壽釐清、說明相關疑慮，內部傾向「不同意」該調整。

台新在法說會上說，外價金變動主要反映合併前後會計基礎不同，並就資產與負債進行全面評估後的結果。換言之，台新認為這是合併開帳的會計處理差異，並非是收回準備金。

金管會旋即介入了解，內部傾向不同意此次調整方式，後續一旦確定要求調整，可能影響新壽淨值、並延後反映到後續財報。

新光人壽董事長魏寶生強調「一切合法合規」，外價金餘額差異是因合併前後會計基礎不同所致。

新光人壽發言人林宜靜則說明，2025年底新壽(合併前)的外價金餘額為996億元，但今年1月1日與台新人壽合併後，依會計處理原則，需往前回溯，視同7月24日金控合併時，壽險子公司也已合併，這一點會計研究發展基金會曾提出解釋函說明。

同時新壽也參考同業（富邦金與日盛金合併）做法，在第二階段子公司合併時也有回溯至金控合併基準日，因此，依保險局對外價金提存的相關規範後，新壽(合併後)3月外價金餘額逾560億元。

金管會不願評論新壽該說法，僅表示目前仍在釐清相關事實與適用規範。後續將依相關結果，決定是否需進行調整或採取相關監理措施。

壽險圈認為，此案關鍵是會計準則與監理規範的適用解釋。由於會計公報多採原則性規範，實務操作仍存在解讀差異空間。

市場也關注，是否透過會計師查核意見進一步釐清。部分業者認為，引入第二會計師意見，有助提升財報認定的一致性。

外價金制度自2012年上路以來，主要是因應匯率波動風險。依現行規範，壽險業在匯兌利益或外幣曝險擴大時，需從獲利提存準備金。

依規定，2025年底前舊制未設有「收回」機制。2026年2月修正後，新增在符合風險承受能力並經金管會核准下，得申請收回的條件。

據金管會統計2月底壽險業外幣曝險達15.2兆元，市場估外價金合理水位約1.6至1.7兆元，才能承受新台幣約12%至13%的升值壓力。換言之，外價金厚度直接關係壽險業對抗長期匯率風險的能力。

市場指出，台新與新壽此案，表面是會計處理，實質卻是風險認定之爭。當「重算」與「收回」界線模糊，制度是否仍具一致性，成為市場最大疑問。若未釐清，未來恐出現更多類似案例。

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