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日本PayPay在台可支付 掃「悠遊付-TWQR」享優惠

中央社／ 台北27日電
悠遊卡公司今天說，即日起在合作店家用日本PayPay掃「悠遊付－TWQR」支付享優惠。 中央社
悠遊卡公司今天說，即日起在合作店家用日本PayPay掃「悠遊付－TWQR」支付享優惠。 中央社

財金公司啟動TWQR Inbound跨境支付服務，4月底起日本旅客來台可用熟悉的行動支付掃碼消費。悠遊卡公司今天說，即日起在合作店家用日本PayPay掃「悠遊付－TWQR」支付享優惠。

悠遊卡公司發布新聞稿表示，因應台灣電子支付正式邁入跨境雙向支付，歡迎日本旅客來台出差、旅遊，即日起祭出多元優惠活動。

悠遊卡公司說明，日本旅客在遠東GardenCity、SOGO忠孝館、誠品生活松菸、南機場夜市，以及位在西門、東門與行天宮等捷運站周邊店家，出示指定悠遊卡消費或認明有放置「悠遊付－TWQR」立牌的特約商店，用PayPay掃「悠遊付－TWQR」支付，即可享有專屬店家優惠。優惠時間及活動詳情以活動網頁公告為主。

財金公司14日宣布TWQR Inbound服務正式啟用，4月底開始，在日本市占率超過6成、用戶數突破7300萬的行動支付龍頭PayPay率先導入，屆時日本旅客來台可直接在全台超過40萬家標示TWQR的商店掃碼支付；第2季新加坡接續啟用。

根據交通部觀光署統計，2025年來台旅客總數達到857萬人次，年成長9%。台、日、新加坡鄰近，日本更是來台旅客數量最多的國家，財金公司因此攜手日本、新加坡推動TWQR行動支付服務。

南機場 行動支付 日本 悠遊卡

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